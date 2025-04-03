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Банк России видит интерес к цифровым финансовым активам

Банк России видит интерес к цифровым финансовым активам - 03.04.2025, ПРАЙМ

Банк России видит интерес к цифровым финансовым активам

Банк России видит интерес к цифровым финансовым активам (ЦФА), это очень важное направление, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T10:46+0300

2025-04-03T10:46+0300

2025-04-03T10:46+0300

банк россии

финансы

цфа

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Банк России видит интерес к цифровым финансовым активам (ЦФА), это очень важное направление, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Сразу прокомментирую то, что вы сказали про цифровые финансовые активы. Это действительно очень важное направление. Мы видим интерес к цифровым финансовым активам. Правда, они в основном краткосрочные выпускаются. Надо смотреть, как развивать этот рынок", - сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год. Также глава ЦБ отметила важность вопросов налогообложения при операциях с ЦФА. "Секьюритизацию ЦФА тоже надо обсуждать. Я согласна, мы готовы здесь двигаться вперед. Это очень важное направление рынка и динамично у нас развивающееся", - подытожила Набиуллина.

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финансы, цфа