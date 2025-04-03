https://1prime.ru/20250403/udary-856343946.html
Киев бьет по энергетическим объектам РФ западным оружием, заявила Захарова
Киев бьет по энергетическим объектам РФ западным оружием, заявила Захарова - 03.04.2025, ПРАЙМ
Киев бьет по энергетическим объектам РФ западным оружием, заявила Захарова
Киев целенаправленно бьет по энергетическим объектам РФ, такие удары призваны любой ценой сорвать начавшийся российско-американский диалог, причем удары... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T11:37+0300
2025-04-03T11:37+0300
2025-04-03T11:37+0300
политика
россия
мария захарова
киев
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_314651af7b0b57c0db388db8c198a78a.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Киев целенаправленно бьет по энергетическим объектам РФ, такие удары призваны любой ценой сорвать начавшийся российско-американский диалог, причем удары наносятся с применением западных вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Киевский режим, окончательно утративший чувство самосохранения и связь с реальностью в этом самом своем стремлении любой ценой сорвать... начавшийся российско-американский диалог. Для этого они используют откровенно террористические методы, нанося практически ежедневно удары по энергообъектам России", - заявила Захарова на брифинге. Захарова отметила, что такие удары "носят исключительно провокационный и демонстративный характер". Она отметила, что за период действия моратория с 18 марта было зафиксировано более 30 ударов по российским объектам. "Важно подчеркнуть, что все эти удары были нанесены с применением западных вооружений", - добавила она. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
https://1prime.ru/20250402/ataka-856310970.html
киев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_f3a2c81bbec633108f72f66ce91f6625.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, киев, украина
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, Киев, УКРАИНА
Киев бьет по энергетическим объектам РФ западным оружием, заявила Захарова
Захарова: Киев бьет по энергетическим объектам России западным оружием
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Киев целенаправленно бьет по энергетическим объектам РФ, такие удары призваны любой ценой сорвать начавшийся российско-американский диалог, причем удары наносятся с применением западных вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим, окончательно утративший чувство самосохранения и связь с реальностью в этом самом своем стремлении любой ценой сорвать... начавшийся российско-американский диалог. Для этого они используют откровенно террористические методы, нанося практически ежедневно удары по энергообъектам России", - заявила Захарова на брифинге.
Захарова отметила, что такие удары "носят исключительно провокационный и демонстративный характер".
Она отметила, что за период действия моратория с 18 марта было зафиксировано более 30 ударов по российским объектам.
"Важно подчеркнуть, что все эти удары были нанесены с применением западных вооружений", - добавила она.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
ВСУ дважды за сутки атаковали энергетическую инфраструктуру России