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Киев бьет по энергетическим объектам РФ западным оружием, заявила Захарова

Киев бьет по энергетическим объектам РФ западным оружием, заявила Захарова - 03.04.2025, ПРАЙМ

Киев бьет по энергетическим объектам РФ западным оружием, заявила Захарова

Киев целенаправленно бьет по энергетическим объектам РФ, такие удары призваны любой ценой сорвать начавшийся российско-американский диалог, причем удары... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T11:37+0300

2025-04-03T11:37+0300

2025-04-03T11:37+0300

политика

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Киев целенаправленно бьет по энергетическим объектам РФ, такие удары призваны любой ценой сорвать начавшийся российско-американский диалог, причем удары наносятся с применением западных вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Киевский режим, окончательно утративший чувство самосохранения и связь с реальностью в этом самом своем стремлении любой ценой сорвать... начавшийся российско-американский диалог. Для этого они используют откровенно террористические методы, нанося практически ежедневно удары по энергообъектам России", - заявила Захарова на брифинге. Захарова отметила, что такие удары "носят исключительно провокационный и демонстративный характер". Она отметила, что за период действия моратория с 18 марта было зафиксировано более 30 ударов по российским объектам. "Важно подчеркнуть, что все эти удары были нанесены с применением западных вооружений", - добавила она. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

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россия, мария захарова, киев, украина