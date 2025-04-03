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Вывезенным с Украины курянам запретили смотреть новости на Украине

Вывезенным с Украины курянам запретили смотреть новости на Украине - 03.04.2025, ПРАЙМ

Вывезенным с Украины курянам запретили смотреть новости на Украине

Мирным жителям Курской области, которых ВСУ вывезли в Сумскую область, запрещали смотреть новости на Украине, рассказали РИА Новости эвакуированные из Сумской... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T01:38+0300

2025-04-03T01:38+0300

2025-04-03T01:38+0300

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КУРСК, 3 апр – ПРАЙМ. Мирным жителям Курской области, которых ВСУ вывезли в Сумскую область, запрещали смотреть новости на Украине, рассказали РИА Новости эвакуированные из Сумской области пожилые куряне. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию с Украины. По словам эвакуированного мужчины, вывезенных на территорию Украины курян содержали в старом госпитале в Сумской области. По его словам, людям запретили смотреть новости, для них включали только фильмы. "Нам запретили даже смотреть по телевизору (президента РФ Владимира – ред.) Путина, украинский канал… Нам запретили (смотреть новости – ред.)", - сказал он. По словам эвакуированной пожилой женщины, новости они смогли посмотреть лишь раз тайком. "Новости мы только один раз успели тайком посмотреть. Там телевизор установили настенный и или через планшет, или через телефон завели", - сказала она. Женщина добавила, что новости были про Курскую область. Показания эвакуированных зафиксировали военные следователи СК РФ. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.

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общество , россия, рф, украина, татьяна москалькова, всу, ск рф, вс рф