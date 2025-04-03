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Стало известно, что обсуждает коалиция Запада на переговорах по Украине - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Стало известно, что обсуждает коалиция Запада на переговорах по Украине
Стало известно, что обсуждает коалиция Запада на переговорах по Украине - 03.04.2025, ПРАЙМ
Стало известно, что обсуждает коалиция Запада на переговорах по Украине
Коалиция западных союзников Киева на переговорах под руководством Парижа и Лондона по теме отправки военных на Украину обсуждает вариант использования структур... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T09:02+0300
2025-04-03T09:02+0300
политика
украина
франция
запад
нато
financial times
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Коалиция западных союзников Киева на переговорах под руководством Парижа и Лондона по теме отправки военных на Украину обсуждает вариант использования структур НАТО для помощи в развертывании сил, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, проинформированных о соответствующих планах. "Командно-контрольные структуры НАТО будут использоваться при развертывании так называемых сил заверения на Украине в соответствии с одним предложением, которое обсуждается на переговорах под руководством Франции и Великобритании", - пишет издание со ссылкой на чиновников. Как отмечает Financial Times, согласно предложению, силы также смогут использовать общие возможности разведки и наблюдения, имеющиеся у альянса. По словам чиновников, это предложение лишь одно из нескольких обсуждаемых вариантов и может быть изменено до достижения финального соглашения. Как отмечается, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте присутствовал на переговорах лидеров и отправлял высокопоставленных должностных лиц альянса на технические встречи группы. Также, по данным Financial Times, некоторые члены коалиции сдержаны в отношении вовлечения военного альянса. Как пишет издание, коалиция рассматривает привлечение НАТО как способ косвенного вовлечения США и получения косвенной поддержки Вашингтона. "Если мы собираемся разместить силы и средства десятков стран (на Украине - ред.), то НАТО - это единственный вариант (командования и управления), который мы можем использовать", - заявил один из чиновников. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
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украина, франция, запад, нато, financial times
Политика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ЗАПАД, НАТО, Financial Times
09:02 03.04.2025
 
Стало известно, что обсуждает коалиция Запада на переговорах по Украине

FT: Запад обсуждает использование структур НАТО для развертывания сил на Украине

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Коалиция западных союзников Киева на переговорах под руководством Парижа и Лондона по теме отправки военных на Украину обсуждает вариант использования структур НАТО для помощи в развертывании сил, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, проинформированных о соответствующих планах.
"Командно-контрольные структуры НАТО будут использоваться при развертывании так называемых сил заверения на Украине в соответствии с одним предложением, которое обсуждается на переговорах под руководством Франции и Великобритании", - пишет издание со ссылкой на чиновников.
Как отмечает Financial Times, согласно предложению, силы также смогут использовать общие возможности разведки и наблюдения, имеющиеся у альянса.
По словам чиновников, это предложение лишь одно из нескольких обсуждаемых вариантов и может быть изменено до достижения финального соглашения. Как отмечается, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте присутствовал на переговорах лидеров и отправлял высокопоставленных должностных лиц альянса на технические встречи группы. Также, по данным Financial Times, некоторые члены коалиции сдержаны в отношении вовлечения военного альянса.
Как пишет издание, коалиция рассматривает привлечение НАТО как способ косвенного вовлечения США и получения косвенной поддержки Вашингтона.
"Если мы собираемся разместить силы и средства десятков стран (на Украине - ред.), то НАТО - это единственный вариант (командования и управления), который мы можем использовать", - заявил один из чиновников.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
Глава Пентагона впервые пропустит встречу коалиции по Украине, пишут СМИ
Вчера, 23:54
 
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