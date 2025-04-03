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Украина назвала сумму международной помощи, поступившей с начала года
Украина назвала сумму международной помощи, поступившей с начала года - 03.04.2025, ПРАЙМ
Украина назвала сумму международной помощи, поступившей с начала года
Более 6 миллиардов долларов международной помощи поступило с бюджет Украины в январе-марте этого года, сообщили в четверг в министерстве финансов страны. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T19:55+0300
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2025-04-03T19:55+0300
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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Более 6 миллиардов долларов международной помощи поступило с бюджет Украины в январе-марте этого года, сообщили в четверг в министерстве финансов страны. Ведомство в конце февраля сообщало, что в бюджет Украины за последние три года поступило более 118 миллиардов долларов международной помощи. "По итогам января-марта 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 925,7 миллиарда гривен (22,4 миллиарда долларов – ред.) налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета за этот период составили 1,16 триллиона гривен (28,1 миллиарда долларов – ред.)… Из внешних источников поступило 264,6 миллиарда гривен или около 6,3 миллиарда долларов, в том числе за счет привлечения кредитов в рамках механизма ULCM", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минфина. В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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украина, мвф
Украина назвала сумму международной помощи, поступившей с начала года
Более $6 млрд международной помощи поступило в бюджет Украины с начала года - минфин
МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Более 6 миллиардов долларов международной помощи поступило с бюджет Украины в январе-марте этого года, сообщили в четверг в министерстве финансов страны.
Ведомство в конце февраля сообщало, что в бюджет Украины за последние три года поступило более 118 миллиардов долларов международной помощи.
"По итогам января-марта 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 925,7 миллиарда гривен (22,4 миллиарда долларов – ред.) налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета за этот период составили 1,16 триллиона гривен (28,1 миллиарда долларов – ред.)… Из внешних источников поступило 264,6 миллиарда гривен или около 6,3 миллиарда долларов, в том числе за счет привлечения кредитов в рамках механизма ULCM", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минфина.
В НАТО хотят позволить Украине воевать "столько, сколько необходимо"
В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов