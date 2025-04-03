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Украина назвала сумму международной помощи, поступившей с начала года

Украина назвала сумму международной помощи, поступившей с начала года - 03.04.2025, ПРАЙМ

Украина назвала сумму международной помощи, поступившей с начала года

Более 6 миллиардов долларов международной помощи поступило с бюджет Украины в январе-марте этого года, сообщили в четверг в министерстве финансов страны. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T19:55+0300

2025-04-03T19:55+0300

2025-04-03T19:55+0300

экономика

украина

мвф

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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Более 6 миллиардов долларов международной помощи поступило с бюджет Украины в январе-марте этого года, сообщили в четверг в министерстве финансов страны. Ведомство в конце февраля сообщало, что в бюджет Украины за последние три года поступило более 118 миллиардов долларов международной помощи. "По итогам января-марта 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 925,7 миллиарда гривен (22,4 миллиарда долларов – ред.) налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета за этот период составили 1,16 триллиона гривен (28,1 миллиарда долларов – ред.)… Из внешних источников поступило 264,6 миллиарда гривен или около 6,3 миллиарда долларов, в том числе за счет привлечения кредитов в рамках механизма ULCM", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минфина. В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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украина, мвф