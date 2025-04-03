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Уровень поддержки Трампа снизился до антирекорда - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Уровень поддержки Трампа снизился до антирекорда
Уровень поддержки Трампа снизился до антирекорда - 03.04.2025, ПРАЙМ
Уровень поддержки Трампа снизился до антирекорда
Уровень поддержки президента США Дональда Трампа снизился до антирекорда в 43% впервые со дня инаугурации 20 января, следует из данных опроса агентства Рейтер и | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T02:26+0300
2025-04-03T02:26+0300
экономика
мировая экономика
общество
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йемен
дональд трамп
джей ди вэнс
пит хегсет
signal
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Уровень поддержки президента США Дональда Трампа снизился до антирекорда в 43% впервые со дня инаугурации 20 января, следует из данных опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. Согласно январскому опросу Рейтер и Ipsos, проведенному вспоре после инаугурации Трампа, уровень поддержки американского президента составлял 47%, что на данный момент остается наиболее высокой цифрой в период второго срока его правления. Респонденты также негативно оценили деятельность Трампа в управлении экономикой США и борьбе с высокой стоимостью жизни - одобрили действия лидера по упомянутым вопросам лишь 37% и 30% опрошенных соответственно. В то же время 52% респондентов согласились с утверждением, что введение Трампом пошлин на иностранные автомобили и запчасти к ним нанесет ущерб их близким. Что касается скандала с обсуждением чиновниками администрации Трампа военных планов США в мессенджере Signal, 74% опрошенных назвали произошедшее "безрассудством", в то время как лишь 22% посчитали инцидент "безобидным"; еще 5% респондентов воздержались от оценки. Опрос проводился онлайн с 31 марта по 2 апреля, в нем приняли участие 1486 совершеннолетних граждан США, погрешность составила 3 процентных пункта. Ранее Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности". Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений. Трамп заявил, что не собирается увольнять чиновников своей администрации из-за этого скандала.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
мировая экономика, общество , сша, москва, йемен, дональд трамп, джей ди вэнс, пит хегсет, signal
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, МОСКВА, ЙЕМЕН, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Пит Хегсет, Signal
02:26 03.04.2025
 
Уровень поддержки Трампа снизился до антирекорда

Уровень поддержки Трампа снизился до антирекорда в 43% впервые со дня инаугурации

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Уровень поддержки президента США Дональда Трампа снизился до антирекорда в 43% впервые со дня инаугурации 20 января, следует из данных опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.
Согласно январскому опросу Рейтер и Ipsos, проведенному вспоре после инаугурации Трампа, уровень поддержки американского президента составлял 47%, что на данный момент остается наиболее высокой цифрой в период второго срока его правления.
Респонденты также негативно оценили деятельность Трампа в управлении экономикой США и борьбе с высокой стоимостью жизни - одобрили действия лидера по упомянутым вопросам лишь 37% и 30% опрошенных соответственно.
В то же время 52% респондентов согласились с утверждением, что введение Трампом пошлин на иностранные автомобили и запчасти к ним нанесет ущерб их близким.
Что касается скандала с обсуждением чиновниками администрации Трампа военных планов США в мессенджере Signal, 74% опрошенных назвали произошедшее "безрассудством", в то время как лишь 22% посчитали инцидент "безобидным"; еще 5% респондентов воздержались от оценки.
Опрос проводился онлайн с 31 марта по 2 апреля, в нем приняли участие 1486 совершеннолетних граждан США, погрешность составила 3 процентных пункта.
Ранее Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности".
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений.
Трамп заявил, что не собирается увольнять чиновников своей администрации из-за этого скандала.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАМОСКВАЙЕМЕНДональд ТрампДжей Ди ВэнсПит ХегсетSignal
 
 
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