https://1prime.ru/20250403/utechka-856365884.html

На заводе под Саратовом произошла утечка вещества, есть пострадавшие

На заводе под Саратовом произошла утечка вещества, есть пострадавшие - 03.04.2025, ПРАЙМ

На заводе под Саратовом произошла утечка вещества, есть пострадавшие

В Саратовской области на промышленном предприятии произошла утечка вещества, в результате инцидента есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в экстренных... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T22:45+0300

2025-04-03T22:45+0300

2025-04-03T23:11+0300

происшествия

саратовская область

https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_e5d0b0f2fc1184a4b13ec60215b794f3.jpg

САРАТОВ, 3 апр - ПРАЙМ. В Саратовской области на промышленном предприятии произошла утечка вещества, в результате инцидента есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Утечка произошла на заводе, есть пострадавшие", - уточнил собеседник агентства.По факту инцидента Следственный комитет начал проверку, сообщило следственное управление СК РФ по региону."В Балаковском районе следователями СК проводится доследственная проверка по факту нарушения требований охраны труда", - сообщает ведомство.По предварительным данным, 3 апреля 2025 года на местном предприятии при производстве работ произошел выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, отмечает СУ СК.Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, предварительно, пострадали пять человек.Позже в Балаковском филиале АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро") сообщили РИА Новости, что локальная утечка на установке испарения аммиака в Саратовской области устранена, пострадали три человека."Да, действительно, в Балаковском филиале АО "Апатит" около 22.00 (21.00 мск) на установке испарения аммиака произошла локальная утечка, которая устранена. По предварительным данным, три человека находятся на медицинском обследовании, (из них) одного отпускают домой, остальных наблюдают. Для расследования создана комиссия", - рассказали в пресс-службе.

https://1prime.ru/20250324/pozhar-856052243.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

саратовская область