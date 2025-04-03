https://1prime.ru/20250403/vengriya-856342468.html

Венгрия выйдет из Международного уголовного суда

Венгрия выйдет из Международного уголовного суда - 03.04.2025, ПРАЙМ

Венгрия выйдет из Международного уголовного суда

Правительство Венгрии приняло решении о выходе из Международного уголовного суда (МУС), процедура будет инициирована в четверг, заявил глава администрации... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T11:05+0300

2025-04-03T11:05+0300

2025-04-03T11:05+0300

венгрия

мус

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БУДАПЕШТ, 3 апр - ПРАЙМ. Правительство Венгрии приняло решении о выходе из Международного уголовного суда (МУС), процедура будет инициирована в четверг, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Правительство приняло решение о выходе из Международного уголовного суда. Процедура прекращения полномочий в соответствии с конституцией и международно-правовыми рамками будет инициирована правительством в четверг", - приводит слова Гуйяша агентство MTI.

https://1prime.ru/20250213/sanktsii-854910528.html

венгрия

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венгрия, мус