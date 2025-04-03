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Azur Air запустила чартерные рейсы из Владивостока во Вьетнам - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Azur Air запустила чартерные рейсы из Владивостока во Вьетнам
Azur Air запустила чартерные рейсы из Владивостока во Вьетнам - 03.04.2025, ПРАЙМ
Azur Air запустила чартерные рейсы из Владивостока во Вьетнам
Авиакомпания Azur Air запустила чартерные рейсы из Владивостока во вьетнамский город Нячанг, сообщает международный аэропорт Владивостока. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T03:27+0300
2025-04-03T03:27+0300
бизнес
туризм
мировая экономика
владивосток
вьетнам
azur air
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air запустила чартерные рейсы из Владивостока во вьетнамский город Нячанг, сообщает международный аэропорт Владивостока. "Из Международного аэропорта Владивосток авиакомпания Azur Air совершила прямой чартерный рейс на вьетнамский курорт Нячанг (аэропорт Камрань). Туристические рейсы на один из самых популярных курортов авиаперевозчик будет выполнять до конца летнего сезона", - говорится в сообщении. На маршруте задействован Boeing 757-200W вместимостью от 235 до 238 кресел экономического класса. Время в полете - 7 часов. Первым рейсом к месту отдыха во Вьетнам улетели 236 человек. Нячанг - один из самых популярных курортов Вьетнама, считается вьетнамской пляжной столицей. Город привлекает туристов живописными бухтами и многокилометровыми пляжами. В Нячанге и окрестностях также есть много достопримечательностей.
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бизнес, туризм, мировая экономика, владивосток, вьетнам, azur air
Бизнес, Туризм, Мировая экономика, Владивосток, ВЬЕТНАМ, Azur Air
03:27 03.04.2025
 
Azur Air запустила чартерные рейсы из Владивостока во Вьетнам

Azur Air запустила чартерные рейсы из Владивостока во вьетнамский город Нячанг

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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air запустила чартерные рейсы из Владивостока во вьетнамский город Нячанг, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Из Международного аэропорта Владивосток авиакомпания Azur Air совершила прямой чартерный рейс на вьетнамский курорт Нячанг (аэропорт Камрань). Туристические рейсы на один из самых популярных курортов авиаперевозчик будет выполнять до конца летнего сезона", - говорится в сообщении.
На маршруте задействован Boeing 757-200W вместимостью от 235 до 238 кресел экономического класса. Время в полете - 7 часов.
Первым рейсом к месту отдыха во Вьетнам улетели 236 человек.
Нячанг - один из самых популярных курортов Вьетнама, считается вьетнамской пляжной столицей. Город привлекает туристов живописными бухтами и многокилометровыми пляжами. В Нячанге и окрестностях также есть много достопримечательностей.
 
БизнесТуризмМировая экономикаВладивостокВЬЕТНАМAzur Air
 
 
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