https://1prime.ru/20250403/vto-856348485.html

Гендиректор ВТО выступит с заявлением в связи с пошлинами, объявленными США

Гендиректор ВТО выступит с заявлением в связи с пошлинами, объявленными США - 03.04.2025, ПРАЙМ

Гендиректор ВТО выступит с заявлением в связи с пошлинами, объявленными США

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выступит в четверг с заявлением в связи с пошлинами, объявленными президентом США | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T13:21+0300

2025-04-03T13:21+0300

2025-04-03T13:21+0300

экономика

вто

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/95/841369545_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_127c240c887d146342f04afc76483036.jpg

ЖЕНЕВА, 3 апр – ПРАЙМ. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выступит в четверг с заявлением в связи с пошлинами, объявленными президентом США Дональдом Трампом, заявили РИА Новости в пресс-службе ВТО. "Мы пока не комментируем объявленные вчера меры. Однако наш генеральный директор, как ожидается, выступит с заявлением позже в четверг", - ответили в пресс-службе на просьбу прокомментировать новые меры США. Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.

https://1prime.ru/20250403/poshliny-856347609.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вто, сша