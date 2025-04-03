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Гендиректор ВТО выступит с заявлением в связи с пошлинами, объявленными США - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250403/vto-856348485.html
Гендиректор ВТО выступит с заявлением в связи с пошлинами, объявленными США
Гендиректор ВТО выступит с заявлением в связи с пошлинами, объявленными США - 03.04.2025, ПРАЙМ
Гендиректор ВТО выступит с заявлением в связи с пошлинами, объявленными США
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выступит в четверг с заявлением в связи с пошлинами, объявленными президентом США | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T13:21+0300
2025-04-03T13:21+0300
экономика
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ЖЕНЕВА, 3 апр – ПРАЙМ. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выступит в четверг с заявлением в связи с пошлинами, объявленными президентом США Дональдом Трампом, заявили РИА Новости в пресс-службе ВТО. "Мы пока не комментируем объявленные вчера меры. Однако наш генеральный директор, как ожидается, выступит с заявлением позже в четверг", - ответили в пресс-службе на просьбу прокомментировать новые меры США. Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
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вто, сша
Экономика, ВТО, США
13:21 03.04.2025
 
Гендиректор ВТО выступит с заявлением в связи с пошлинами, объявленными США

Гендиректор ВТО Оконджо-Ивеала выступит с заявлением в связи с пошлинами США

CC BY-SA 2.0 / WTO/Studio Casagrande / WTO Public Forum 2012Всемирная торговая организация, логотип
Всемирная торговая организация, логотип - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
CC BY-SA 2.0 / WTO/Studio Casagrande / WTO Public Forum 2012
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ЖЕНЕВА, 3 апр – ПРАЙМ. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выступит в четверг с заявлением в связи с пошлинами, объявленными президентом США Дональдом Трампом, заявили РИА Новости в пресс-службе ВТО.
"Мы пока не комментируем объявленные вчера меры. Однако наш генеральный директор, как ожидается, выступит с заявлением позже в четверг", - ответили в пресс-службе на просьбу прокомментировать новые меры США.
Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
%Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
США предрекли ускоренную деиндустриализацию на фоне новых пошлин
12:56
 
ЭкономикаВТОСША
 
 
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