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Многие страны попросили ВТО оценить влияние мер США на их экономику - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Многие страны попросили ВТО оценить влияние мер США на их экономику
Многие страны попросили ВТО оценить влияние мер США на их экономику - 03.04.2025, ПРАЙМ
Многие страны попросили ВТО оценить влияние мер США на их экономику
Многие страны-члены Всемирной торговой организации (ВТО) обратились в секретариат организации с просьбой помочь проанализировать экономические последствия для... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T19:06+0300
2025-04-03T19:06+0300
экономика
мировая экономика
сша
вто
пошлины
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ЖЕНЕВА, 3 апр – ПРАЙМ. Многие страны-члены Всемирной торговой организации (ВТО) обратились в секретариат организации с просьбой помочь проанализировать экономические последствия для их стран от объявленных США новых пошлин, говорится в заявлении гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы. "Многие члены организации обратились к нам, и мы активно взаимодействуем с ними, отвечая на их вопросы о потенциальном влиянии (пошлин США – ред.) на их экономику и глобальную торговую систему", - говорится в сообщении. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
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мировая экономика, сша, вто, пошлины
Экономика, Мировая экономика, США, ВТО, пошлины
19:06 03.04.2025
 
Многие страны попросили ВТО оценить влияние мер США на их экономику

Многие страны обратились в ВТО с просьбой оценить влияние мер США на их экономику

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве.
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве. - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 3 апр – ПРАЙМ. Многие страны-члены Всемирной торговой организации (ВТО) обратились в секретариат организации с просьбой помочь проанализировать экономические последствия для их стран от объявленных США новых пошлин, говорится в заявлении гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы.
"Многие члены организации обратились к нам, и мы активно взаимодействуем с ними, отвечая на их вопросы о потенциальном влиянии (пошлин США – ред.) на их экономику и глобальную торговую систему", - говорится в сообщении.
Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
Трамп наносит удар. Германию ждут серьезные потери из-за пошлин США
17:33
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАВТОпошлины
 
 
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