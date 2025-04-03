https://1prime.ru/20250403/vto-856361721.html

Многие страны попросили ВТО оценить влияние мер США на их экономику

Многие страны попросили ВТО оценить влияние мер США на их экономику - 03.04.2025, ПРАЙМ

Многие страны попросили ВТО оценить влияние мер США на их экономику

Многие страны-члены Всемирной торговой организации (ВТО) обратились в секретариат организации с просьбой помочь проанализировать экономические последствия для... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T19:06+0300

2025-04-03T19:06+0300

2025-04-03T19:06+0300

экономика

мировая экономика

сша

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ЖЕНЕВА, 3 апр – ПРАЙМ. Многие страны-члены Всемирной торговой организации (ВТО) обратились в секретариат организации с просьбой помочь проанализировать экономические последствия для их стран от объявленных США новых пошлин, говорится в заявлении гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы. "Многие члены организации обратились к нам, и мы активно взаимодействуем с ними, отвечая на их вопросы о потенциальном влиянии (пошлин США – ред.) на их экономику и глобальную торговую систему", - говорится в сообщении. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.

https://1prime.ru/20250403/germaniya-856359681.html

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мировая экономика, сша, вто, пошлины