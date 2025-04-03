https://1prime.ru/20250403/vto-856361721.html
Многие страны попросили ВТО оценить влияние мер США на их экономику
Многие страны попросили ВТО оценить влияние мер США на их экономику - 03.04.2025, ПРАЙМ
Многие страны попросили ВТО оценить влияние мер США на их экономику
Многие страны-члены Всемирной торговой организации (ВТО) обратились в секретариат организации с просьбой помочь проанализировать экономические последствия для... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T19:06+0300
2025-04-03T19:06+0300
2025-04-03T19:06+0300
экономика
мировая экономика
сша
вто
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/83431/06/834310611_0:180:3067:1905_1920x0_80_0_0_dbc6222a0c819464a8b099121b36ba54.jpg
ЖЕНЕВА, 3 апр – ПРАЙМ. Многие страны-члены Всемирной торговой организации (ВТО) обратились в секретариат организации с просьбой помочь проанализировать экономические последствия для их стран от объявленных США новых пошлин, говорится в заявлении гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы. "Многие члены организации обратились к нам, и мы активно взаимодействуем с ними, отвечая на их вопросы о потенциальном влиянии (пошлин США – ред.) на их экономику и глобальную торговую систему", - говорится в сообщении. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
https://1prime.ru/20250403/germaniya-856359681.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83431/06/834310611_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_768ee85d68d9112acdff69a57be7c7be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, вто, пошлины
Экономика, Мировая экономика, США, ВТО, пошлины
Многие страны попросили ВТО оценить влияние мер США на их экономику
Многие страны обратились в ВТО с просьбой оценить влияние мер США на их экономику
ЖЕНЕВА, 3 апр – ПРАЙМ. Многие страны-члены Всемирной торговой организации (ВТО) обратились в секретариат организации с просьбой помочь проанализировать экономические последствия для их стран от объявленных США новых пошлин, говорится в заявлении гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы.
"Многие члены организации обратились к нам, и мы активно взаимодействуем с ними, отвечая на их вопросы о потенциальном влиянии (пошлин США – ред.) на их экономику и глобальную торговую систему", - говорится в сообщении.
Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
Трамп наносит удар. Германию ждут серьезные потери из-за пошлин США