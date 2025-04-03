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ВТО оценила влияние мер США на мировую торговлю товарами

ВТО оценила влияние мер США на мировую торговлю товарами - 03.04.2025, ПРАЙМ

ВТО оценила влияние мер США на мировую торговлю товарами

Различные меры США с начала года могут привести к общему сокращению объемов мировой торговли товарами на 1% в 2025 году, говорится в заявлении гендиректора... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T19:09+0300

2025-04-03T19:09+0300

2025-04-03T19:17+0300

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пошлины

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ЖЕНЕВА, 3 апр – ПРАЙМ. Различные меры США с начала года могут привести к общему сокращению объемов мировой торговли товарами на 1% в 2025 году, говорится в заявлении гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы. "Несмотря на быстрое развитие ситуации, по нашим первоначальным оценкам, эти меры (новые пошлины США – ред.) в сочетании с мерами, введенными (президентом США Дональдом Трампом – ред.) с начала года, могут привести к общему сокращению объемов мировой торговли товарами в этом году примерно на 1%, что представляет собой пересмотр в сторону понижения почти на четыре процентных пункта по сравнению с предыдущими прогнозами", - сказано в документе. По словам гендиректора, пошлины США будут иметь существенные последствия для перспектив мировой торговли и экономического роста.Также она сообщила, что секретариат ВТО внимательно отслеживает и анализирует меры, объявленные США 2 апреля 2025 года.Глава организации заявила, что глубоко обеспокоена потенциальной возможностью перерастания новых пошлин США в тарифную войну и призывает страны-члены "ответственно относиться к возникающему давлению"."Я глубоко обеспокоена… возможностью перерастания в тарифную войну с циклом ответных мер, которые приведут к дальнейшему сокращению торговли… Торговые меры такого масштаба потенциально могут привести к значительному перенаправлению торговли", - говорится в заявлении.Оконджо-Ивеала призывает членов организации "ответственно относиться к возникающему давлению", чтобы предотвратить рост напряженности в торговле.Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://1prime.ru/20250403/vto-856361721.html

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вто, дональд трамп, сша, мировая экономика, пошлины