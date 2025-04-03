https://1prime.ru/20250403/vto-856362054.html
ВТО оценила влияние мер США на мировую торговлю товарами
ВТО оценила влияние мер США на мировую торговлю товарами - 03.04.2025, ПРАЙМ
ВТО оценила влияние мер США на мировую торговлю товарами
Различные меры США с начала года могут привести к общему сокращению объемов мировой торговли товарами на 1% в 2025 году, говорится в заявлении гендиректора... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T19:09+0300
2025-04-03T19:09+0300
2025-04-03T19:17+0300
экономика
вто
дональд трамп
сша
мировая экономика
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/75/841367575_0:492:4928:3264_1920x0_80_0_0_fba7fa626e29cc41b6a3cbf2d05044e1.jpg
ЖЕНЕВА, 3 апр – ПРАЙМ. Различные меры США с начала года могут привести к общему сокращению объемов мировой торговли товарами на 1% в 2025 году, говорится в заявлении гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы. "Несмотря на быстрое развитие ситуации, по нашим первоначальным оценкам, эти меры (новые пошлины США – ред.) в сочетании с мерами, введенными (президентом США Дональдом Трампом – ред.) с начала года, могут привести к общему сокращению объемов мировой торговли товарами в этом году примерно на 1%, что представляет собой пересмотр в сторону понижения почти на четыре процентных пункта по сравнению с предыдущими прогнозами", - сказано в документе. По словам гендиректора, пошлины США будут иметь существенные последствия для перспектив мировой торговли и экономического роста.Также она сообщила, что секретариат ВТО внимательно отслеживает и анализирует меры, объявленные США 2 апреля 2025 года.Глава организации заявила, что глубоко обеспокоена потенциальной возможностью перерастания новых пошлин США в тарифную войну и призывает страны-члены "ответственно относиться к возникающему давлению"."Я глубоко обеспокоена… возможностью перерастания в тарифную войну с циклом ответных мер, которые приведут к дальнейшему сокращению торговли… Торговые меры такого масштаба потенциально могут привести к значительному перенаправлению торговли", - говорится в заявлении.Оконджо-Ивеала призывает членов организации "ответственно относиться к возникающему давлению", чтобы предотвратить рост напряженности в торговле.Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://1prime.ru/20250403/vto-856361721.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/75/841367575_0:0:4352:3264_1920x0_80_0_0_310eed7c6012280a863c0366f3fc9e9f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вто, дональд трамп, сша, мировая экономика, пошлины
Экономика, ВТО, Дональд Трамп, США, Мировая экономика, пошлины
ВТО оценила влияние мер США на мировую торговлю товарами
ВТО: меры США могут привести к сокращению объемов мировой торговли товарами на 1% за год
ЖЕНЕВА, 3 апр – ПРАЙМ. Различные меры США с начала года могут привести к общему сокращению объемов мировой торговли товарами на 1% в 2025 году, говорится в заявлении гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы.
"Несмотря на быстрое развитие ситуации, по нашим первоначальным оценкам, эти меры (новые пошлины США – ред.) в сочетании с мерами, введенными (президентом США Дональдом Трампом – ред.) с начала года, могут привести к общему сокращению объемов мировой торговли товарами в этом году примерно на 1%, что представляет собой пересмотр в сторону понижения почти на четыре процентных пункта по сравнению с предыдущими прогнозами", - сказано в документе.
По словам гендиректора, пошлины США будут иметь существенные последствия для перспектив мировой торговли и экономического роста.
Многие страны попросили ВТО оценить влияние мер США на их экономику
Также она сообщила, что секретариат ВТО внимательно отслеживает и анализирует меры, объявленные США 2 апреля 2025 года.
Глава организации заявила, что глубоко обеспокоена потенциальной возможностью перерастания новых пошлин США в тарифную войну и призывает страны-члены "ответственно относиться к возникающему давлению".
"Я глубоко обеспокоена… возможностью перерастания в тарифную войну с циклом ответных мер, которые приведут к дальнейшему сокращению торговли… Торговые меры такого масштаба потенциально могут привести к значительному перенаправлению торговли", - говорится в заявлении.
Оконджо-Ивеала призывает членов организации "ответственно относиться к возникающему давлению", чтобы предотвратить рост напряженности в торговле.
Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.