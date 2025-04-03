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Курс юаня снижается в начале торгов на Московской бирже

Курс юаня снижается в начале торгов на Московской бирже - 03.04.2025, ПРАЙМ

Курс юаня снижается в начале торгов на Московской бирже

Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается до 11,50 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.04.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается до 11,50 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск понижался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,50 рубля.

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мосбиржа, юань, рынки, торги