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Курс юаня снижается в начале торгов на Московской бирже
Курс юаня снижается в начале торгов на Московской бирже - 03.04.2025, ПРАЙМ
Курс юаня снижается в начале торгов на Московской бирже
Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается до 11,50 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T10:05+0300
2025-04-03T10:05+0300
2025-04-03T10:05+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается до 11,50 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск понижался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,50 рубля.
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мосбиржа, юань, рынки, торги
Экономика, Мосбиржа, юань, Рынки, Торги
Курс юаня снижается в начале торгов на Московской бирже
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже снижается до 11,50 рубля