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Рубль не удержался в плюсе против юаня

Рубль не удержался в плюсе против юаня - 03.04.2025, ПРАЙМ

Рубль не удержался в плюсе против юаня

Курс рубля в четверг днем на противоречивом внешнем фоне не удержался в плюсе против юаня на Московской бирже, несмотря на сигналы от Минфина РФ, следует из... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T18:17+0300

2025-04-03T18:17+0300

2025-04-03T18:17+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в четверг днем на противоречивом внешнем фоне не удержался в плюсе против юаня на Московской бирже, несмотря на сигналы от Минфина РФ, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.06 мск рос на 7 копеек, до 11,58 рубля. Повышение составило 0,6%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,4-11,59 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 9,3 миллиарда юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,45 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,379 против 7,282 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,3%. На форексе доллар котируется по 84,14 рубля. РУБЛЬ БОРЕТСЯ С НЕГАТИВОМ Рубль в ходе сессии четверга колеблется разнонаправленно против юаня на Мосбирже. После негативного начала сессии рубль получил импульс к росту от Минфина РФ. Ведомство заявило, что направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу с 7 апреля по 12 мая 35,9 миллиарда рублей, по 1,6 миллиарда рублей в день. Месяцем ранее Минфин покупал валюты и золота на 2,9 миллиарда рублей в день. При этом ЦБ РФ в первом полугодии дополнительно к операциям Минфина продает валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. Однако с началом торгов на фондовом рынке США, который продемонстрировал сильное падение на фоне "торговых войн Трампа", рубль опять ушел в минус. Поддержку рублю оказали новости "о том, что в очередном месячном периоде продажи ЦБ валюты в рамка исполнения бюджетного правила увеличатся почти в 2 раза. Это произойдет из-за того, что впервые с января 2024 года спрос Минфина на золотовалютные активы сменится их предложением из-за падения нефтегазовых сверхдоходов госбюджета", комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Между тем президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В итоге стоимость нефти рухнула на 7,1%, опускаясь до 69,6 доллара за баррель сорта Brent. Фондовые индексы США в начале торговой сессии также сильно падают. Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,06% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,43% на предыдущих торгах. ПРОГНОЗЫ Пока неясным остается долгосрочное влияние пошлин Трампа на нефтяной рынок, поскольку взаимные ограничения в торговле между крупнейшими экономиками мира могут привести к замедлению роста глобального ВВП со снижением спроса и цен на нефть, так что среднесрочный риск для рубля пока не устранен, рассуждает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю до конца недели: 83–85, 92–94 и 11,2–11,8 соответственно", - добавляет она. Падение нефтегазовых сверхдоходов госбюджета, о котором следует из оценок Минфина по валютным операциям с ФНБ, является негативом для рубля, фундаментально - на более долгосрочном горизонте, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Особенно учитывая сегодняшний обвал нефтяных цен на 6% после серьезной просадки предыдущей сессии. Курс юаня пока остается в обозначенном вчера в качестве вероятного на эту неделю диапазоне конца марта 11,34–11,85 рубля. Сегодня котировки немного не дошли до его нижней границы, но затем направились в середину данного коридора", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250403/rubl-856347333.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, рынки, курсы валют, юань, рубль