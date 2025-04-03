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Юань повысился за сессию до 11,58 рубля

Юань повысился за сессию до 11,58 рубля - 03.04.2025, ПРАЙМ

Юань повысился за сессию до 11,58 рубля

Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,58 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T19:07+0300

2025-04-03T19:07+0300

2025-04-03T19:07+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,58 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 7 копеек, до 11,58 рубля.

https://1prime.ru/20250403/yuan-856360785.html

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рынки, юань, рубль, курсы валют