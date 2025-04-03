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Рубль снизился против юаня

Рубль снизился против юаня - 03.04.2025, ПРАЙМ

Рубль снизился против юаня

Курс рубля в четверг на фоне противоречивых сигналов все же снизился против юаня после разнонаправленной внутридневной динамики, следует из данных Московской... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T21:21+0300

2025-04-03T21:21+0300

2025-04-03T21:21+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в четверг на фоне противоречивых сигналов все же снизился против юаня после разнонаправленной внутридневной динамики, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 7 копеек - до 11,58 рубля. Дневной объем торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 9,7 миллиарда юаней. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,51 рубля. РУБЛЬ ВСЕ ЖЕ УПАЛ Рубль в ходе сессии четверга колебался разнонаправленно против юаня на Мосбирже. После негативного начала сессии рубль получил импульс к росту от Минфина РФ. Ведомство заявило, что направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу с 7 апреля по 12 мая 35,9 миллиарда рублей, по 1,6 миллиарда рублей в день. Месяцем ранее Минфин покупал валюты и золота на 2,9 миллиарда рублей в день. При этом ЦБ РФ в первом полугодии дополнительно к операциям Минфина продает валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. Однако с началом торгов на фондовом рынке США, который продемонстрировал сильное падение на фоне "торговых войн Трампа", рубль также ушел в минус. Обвал рынка нефти также создавал негативный фон. "Несмотря на поддержку от Минфина РФ, к вечеру российская валюта оказалась под давлением из-за резкого падения нефтяных цен на фоне как "торговых войн", так и неожиданного решения ОПЕК+ ускорить процесс наращивания добычи", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В итоге стоимость нефти рухнула более чем на 7%, опускаясь ниже 70 доллара за баррель сорта Brent - впервые с 19 марта. ПРОГНОЗЫ Объявление импортных торговых пошлин США для рублевых активов может быть в перспективе негативно, так как усилилась угроза для спроса и цен на энергоресурсы, полагает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Если нефть продолжит дешеветь или забуксует ниже 70 долларов за баррель, то рубль почувствует это с временным лагом в месяц-полтора. А пока в конце недели ждем юань на уровне 11,4-11,7 рубля, доллар – в коридоре 83-85 рублей", - добавляет он. Рубль пока опирается на избыточное предложение иностранной валюты, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Провал цены на нефть Brent будет отражен в котировках рубля с небольшим опозданием из-за санкционной специфики. Нефть в рублях сейчас стоит 6045 рублей - некритично, но в бюджете РФ на 2025 год заложена цена в 6730 рублей", - добавляет он. По оценкам Григорьева из банка "Санкт-Петербург", в пятницу курс может превысить отметку 11,6 рубля за юань.

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торги, рынки, рубль, юань, курсы валют