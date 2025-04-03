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Россиянам рассказали, кто получит повышенную зарплату в мае

Россиянам рассказали, кто получит повышенную зарплату в мае - 03.04.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, кто получит повышенную зарплату в мае

Россияне могут получить повышенную оплату труда за выход на работу в майские праздники, рассказала агентству “Прайм” заместитель руководителя Правовой инспекции | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T03:03+0300

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общество

бизнес

уровень зарплат

зарплата

повышение зарплаты

индексация зарплаты

майские праздники

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россияне могут получить повышенную оплату труда за выход на работу в майские праздники, рассказала агентству “Прайм” заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова.Согласно производственному календарю, в 2025 году праздничные выходные в мае в общей сложности продлятся 8 дней. С 1 по 4 мая россияне будут отдыхать в честь Праздника Весны и Труда, а с 8 по 11 мая – в связи с празднованием Дня Победы.В праздничные дни, как правило, отдыхают трудящиеся по пятидневному графику.“Сотрудники непрерывно действующих организаций, где трудятся по графику сменности, работают в праздники, если у них выпадает смена. При этом труд оплачивается в повышенном размере. Соответственно, зарплата за май у них будет больше”, - указала эксперт.В статье 153 ТК.РФ установлено, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни оплачивается сдельщикам не менее чем по двойным сдельным расценкам. Если у работника дневная и часовая тарифная ставка, то в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки.Привлечь к труду в праздник могут и работающих по пятидневному графику, но только с согласия самого сотрудника. При этом размер оплаты будет зависеть от того, производилась ли работа в пределах месячной нормы рабочего времени или была больше, отметила Рыбакова.“Если у работника с окладом труд в выходной или нерабочий праздничный день осуществлялся в пределах месячной нормы рабочего времени, то он оплачивается в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада. Если он был сверх месячной нормы, то не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада” , - указала юрист.В некоторых организациях размер оплаты может быть выше. Он устанавливается коллективным, трудовым договором, локальным нормативным актом.“Вместо двойной оплаты за праздничные дни в мае сотрудник может взять отгул по желанию за работу в праздничный или выходной день. Причем не только в мае, но и в любом другом месяце. Или присоединить его к ежегодному отпуску”, - заключила специалист.

https://1prime.ru/20250328/zarplata-856203495.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, уровень зарплат, зарплата, повышение зарплаты, индексация зарплаты, майские праздники