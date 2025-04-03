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"Решительно отказала": экс-аналитик ЦРУ сделал заявление о мире на Украине
"Решительно отказала": экс-аналитик ЦРУ сделал заявление о мире на Украине - 03.04.2025, ПРАЙМ
"Решительно отказала": экс-аналитик ЦРУ сделал заявление о мире на Украине
Страны ЕС вместе с Украиной создают все новые препятствия мирному процессу. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в материале на платформе... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T10:37+0300
2025-04-03T10:37+0300
2025-04-03T10:37+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Страны ЕС вместе с Украиной создают все новые препятствия мирному процессу. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в материале на платформе Substack."Европа и Владимир Зеленский создают препятствия. Черноморская сделка, например, зависит от того, снимет ли Европа экономические санкции на экспорт зерна и удобрений из России и подключит один из ключевых российских банков к SWIFT. Европа решительно отказала", — отметил эксперт.Джонсон также подчеркнул, что Россия официально выразила свою позицию по переговорам, однако другие стороны продолжают ее игнорировать. Аналитик заключил, что президенту США, Дональду Трампу необходимо убедить Зеленского отменить указ о запрете прямых переговоров с Россией, так как это создает дополнительные преграды для мирного процесса.
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ес, украина
"Решительно отказала": экс-аналитик ЦРУ сделал заявление о мире на Украине
Аналитик Джонсон: ЕС и Украина создают препятствия мирному процессу
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ.
Страны ЕС вместе с Украиной создают все новые препятствия мирному процессу. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в материале на платформе Substack
.
"Европа и Владимир Зеленский создают препятствия. Черноморская сделка, например, зависит от того, снимет ли Европа экономические санкции на экспорт зерна и удобрений из России и подключит один из ключевых российских банков к SWIFT. Европа решительно отказала", — отметил эксперт.
Джонсон также подчеркнул, что Россия официально выразила свою позицию по переговорам, однако другие стороны продолжают ее игнорировать. Аналитик заключил, что президенту США, Дональду Трампу необходимо убедить Зеленского отменить указ о запрете прямых переговоров с Россией, так как это создает дополнительные преграды для мирного процесса.
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