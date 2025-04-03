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"Решительно отказала": экс-аналитик ЦРУ сделал заявление о мире на Украине

"Решительно отказала": экс-аналитик ЦРУ сделал заявление о мире на Украине - 03.04.2025, ПРАЙМ

"Решительно отказала": экс-аналитик ЦРУ сделал заявление о мире на Украине

Страны ЕС вместе с Украиной создают все новые препятствия мирному процессу. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в материале на платформе... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T10:37+0300

2025-04-03T10:37+0300

2025-04-03T10:37+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Страны ЕС вместе с Украиной создают все новые препятствия мирному процессу. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в материале на платформе Substack."Европа и Владимир Зеленский создают препятствия. Черноморская сделка, например, зависит от того, снимет ли Европа экономические санкции на экспорт зерна и удобрений из России и подключит один из ключевых российских банков к SWIFT. Европа решительно отказала", — отметил эксперт.Джонсон также подчеркнул, что Россия официально выразила свою позицию по переговорам, однако другие стороны продолжают ее игнорировать. Аналитик заключил, что президенту США, Дональду Трампу необходимо убедить Зеленского отменить указ о запрете прямых переговоров с Россией, так как это создает дополнительные преграды для мирного процесса.

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