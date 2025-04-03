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Стоимость золота снижается на 1 процент после рекорда

Стоимость золота снижается на 1 процент после рекорда - 03.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота снижается на 1 процент после рекорда

Цена на золото в четверг вечером снижается на 1% после обновления рекорда в 3200 долларов за тройскую унцию вслед за введением президентом США Дональдом Трампом | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T18:59+0300

2025-04-03T18:59+0300

2025-04-03T18:59+0300

экономика

рынки

золото

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером снижается на 1% после обновления рекорда в 3200 долларов за тройскую унцию вслед за введением президентом США Дональдом Трампом "взаимных" пошлин на импорт из ряда стран, следует из данных торгов. По состоянию на 18.37 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 33,66 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 1,06%, до 3132,54 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 7,52%, до 32,045 доллара за унцию. В районе 23.15 мск в среду стоимость золота достигла нового исторического максимума в 3201,6 доллара за тройскую унцию, впервые поднявшись выше психологической отметки в 3200 долларов. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. При этом в ходе торгов четверга золото следует глобальной распродаже: фондовые индексы США теряют в пределах почти 5%, цены на нефть снижаются на 7%, доллар дешевеет к мировым валютам на 2%. Аналитики полагают, что в целом факторы поддержки для золота в этом году будут сохраняться. "В этом году золото может остаться в спросе, поскольку геополитические риски будут сочетаться с неопределенностью в экономике и политике и торговыми рисками, что будет способствовать росту цен", - приводит газета Wall Street Journal мнение главного аналитика HSBC по драгоценным металлам Джеймса Стила (James Steel).

https://1prime.ru/20250402/zoloto-856325055.html

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рынки, золото