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"Аэрофлот" летом увеличит частоту полётов в Калининград
"Аэрофлот" летом увеличит частоту полётов в Калининград - 04.04.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" летом увеличит частоту полётов в Калининград
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") летом увеличивают частоту полётов в Калининград до 172 в неделю, сообщили в группе. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T11:27+0300
2025-04-04T11:27+0300
2025-04-04T11:27+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") летом увеличивают частоту полётов в Калининград до 172 в неделю, сообщили в группе. "Аэрофлот увеличивает частоту полётов в Калининград в летние месяцы. Суммарная частота рейсов "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в самый западный регион России будет достигать 172 в неделю. Это на 70% больше, чем в настоящее время", - говорится в сообщении. Так, количество собственных рейсов "Аэрофлота" из Москвы вырастет с 63 до 91 раз в неделю летом. Авиакомпания "Россия" нарастит количество полётов на по этому маршруту с 10 до 28 в неделю. "Таким образом, в пиковый сезон отпусков и школьных каникул между столицей и Калининградом суммарно будет выполняться до 119 рейсов", - добавили в "Аэрофлоте". Также на летний период вырастет частота полётов авиакомпании "Россия" в Калининград из Санкт-Петербурга с 28 до 53 в неделю. Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
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калининград, аэрофлот, рейсы, авиарейсы
КАЛИНИНГРАД, Аэрофлот, рейсы, авиарейсы
"Аэрофлот" летом увеличит частоту полётов в Калининград
"Аэрофлот": частота полетов в Калининград летом будет увеличена на 70%
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") летом увеличивают частоту полётов в Калининград до 172 в неделю, сообщили в группе.
"Аэрофлот увеличивает частоту полётов в Калининград в летние месяцы. Суммарная частота рейсов "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в самый западный регион России будет достигать 172 в неделю. Это на 70% больше, чем в настоящее время", - говорится в сообщении.
Так, количество собственных рейсов "Аэрофлота" из Москвы вырастет с 63 до 91 раз в неделю летом. Авиакомпания "Россия" нарастит количество полётов на по этому маршруту с 10 до 28 в неделю. "Таким образом, в пиковый сезон отпусков и школьных каникул между столицей и Калининградом суммарно будет выполняться до 119 рейсов", - добавили в "Аэрофлоте".
Также на летний период вырастет частота полётов авиакомпании "Россия" в Калининград из Санкт-Петербурга с 28 до 53 в неделю.
Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
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