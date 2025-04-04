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Российский рынок акций уверенно растет в начале основной торговой сессии - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250404/aktsii-856377993.html
Российский рынок акций уверенно растет в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций уверенно растет в начале основной торговой сессии - 04.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций уверенно растет в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций уверенно растет в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. | 04.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.45 мск растет на 1,48%, до 2 901,91 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,53%, до 1 156,87 пункта. Заметно дорожают акции "Фармсинтеза" (+2,09%), "Магнита" (+1,92%), "Абрау Дюрсо" (+1,65%), "Позитива" (+1,46%), "ЛСР" (+1,06%). Теряют в цене сильнее всего акции "Аэрофлота" (-1,92%), "Русснефти" (-1,49%), "Полюса" (-1,18%), "Новатэка" (-1,03%), "Вуш Холдинга" (-0,87%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может вновь пытаться развить краткосрочное восстановление от локальных минимумов в ожидании геополитических новостей и, в частности, реакции Путина на недавние переговоры представителей РФ и США. Кроме того, СМИ сообщают о возможном проведении телефонного разговора Путина и Трампа в ближайшие дни. Индекс Мосбиржи в конце недели будет бороться за ключевое среднесрочное сопротивление 2900 пунктов, от которого может зависеть направление его движения в ближайшие месяцы", - комментирует Елена Кожухова из "Велес капитала". Для реализации оптимистичного сценария возвращения к росту инвесторам понадобятся обнадеживающие геополитические факторы, заключает она. Перепроданность рынка огромная, так что попытки отскока будут продолжаться, спекулятивно и среднесрочно наиболее интересно выглядит финансовый сектор, отметил Алексей Антонов из "Алор брокер".
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рынки, торги, акции, мосбиржа, магнит, аэрофлот
Экономика, Рынки, Торги, Акции, Мосбиржа, Магнит, Аэрофлот
10:55 04.04.2025
 
Российский рынок акций уверенно растет в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций уверенно растет в начале основной торговой сессии пятницы

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.45 мск растет на 1,48%, до 2 901,91 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,53%, до 1 156,87 пункта.
Заметно дорожают акции "Фармсинтеза" (+2,09%), "Магнита" (+1,92%), "Абрау Дюрсо" (+1,65%), "Позитива" (+1,46%), "ЛСР" (+1,06%). Теряют в цене сильнее всего акции "Аэрофлота" (-1,92%), "Русснефти" (-1,49%), "Полюса" (-1,18%), "Новатэка" (-1,03%), "Вуш Холдинга" (-0,87%).
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может вновь пытаться развить краткосрочное восстановление от локальных минимумов в ожидании геополитических новостей и, в частности, реакции Путина на недавние переговоры представителей РФ и США. Кроме того, СМИ сообщают о возможном проведении телефонного разговора Путина и Трампа в ближайшие дни. Индекс Мосбиржи в конце недели будет бороться за ключевое среднесрочное сопротивление 2900 пунктов, от которого может зависеть направление его движения в ближайшие месяцы", - комментирует Елена Кожухова из "Велес капитала".
Для реализации оптимистичного сценария возвращения к росту инвесторам понадобятся обнадеживающие геополитические факторы, заключает она.
Перепроданность рынка огромная, так что попытки отскока будут продолжаться, спекулятивно и среднесрочно наиболее интересно выглядит финансовый сектор, отметил Алексей Антонов из "Алор брокер".
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