https://1prime.ru/20250404/aktsii-856392042.html

Российский рынок акций падает в пятницу вместе с мировыми рынками

Российский рынок акций падает в пятницу вместе с мировыми рынками - 04.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций падает в пятницу вместе с мировыми рынками

Российский рынок акций падает днем пятницы, разделяя реакцию мировых рынков на новые импортные пошлины США и падение цен на нефть, следует из данных торгов и... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T15:37+0300

2025-04-04T15:37+0300

2025-04-04T15:37+0300

экономика

российский рынок акций

рынки

мосбиржа

сша

китай

дональд трамп

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/83334/79/833347938_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_c1f1b28e3d198f140179c28b2c31175c.jpg

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций падает днем пятницы, разделяя реакцию мировых рынков на новые импортные пошлины США и падение цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.25 мск падает на 1,65%, до 2 812,48 пункта. И сегодня он впервые с 10 января опускался ниже 2800 пунктов. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 6,67%, до 65,46 доллара за баррель. "Цена на нефть марки Brent упала… продолжая отыгрывать опасения, связанные с замедлением роста глобальной экономики и ослаблением спроса на углеводородное сырье под влиянием новой внешнеторговой политики США",- отмечает Владимир Чренов из Freedom Finance Global ПОШЛИНЫ США И НЕФТЬ Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В ответ на это торговые партнеры Штатов начали устанавливать собственные. Так, Китай ввел дополнительные пошлины в 34% на товары из США сверх действующей ставки. "В пятницу, 4 апреля, российский рынок акций продолжает снижаться, разделяя реакцию мировых рынков на эскалацию торговой войны, объявленной Дональдом Трампом практически всему миру. С 5 апреля США вводят импортные пошлины против 185 стран и территорий как минимум в размере базового тарифа в 10%, но при этом около 60 стран получили еще более высокие пошлины. Некоторые крупнейшие торговые партнеры уже пообещали ответные меры, что может вызвать еще большую эскалацию торговой войны", - отмечает Алексей Калачев из ФГ "Финам". Хотя Россия не вошла в эти тарифные списки, поскольку и так уже находится под санкциями, но, похоже, что эти проблемы не обошли ее стороной, так как упали цены практически на все товары, включая экспортируемые из РФ нефть, металлы и удобрения, к тому же вдобавок вчера восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых в объеме 2,2 миллиона баррелей в сутки ограничений в добыче нефти и увеличить добычу с мая на 411 тысячу баррелей в сутки, что эквивалентно сразу трем ежемесячным надбавкам, добавляет эксперт. "Сегодня Китай ответил на пошлины Трампа, теперь на всю продукцию из США – тарифы 34%. Это означает увеличение стоимости товаров, которыми торгуют между собой две державы, усиление и без того сильной напряжённости в глобальной торговле", - отмечает Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". "Было очевидно, что невозможно долго удерживать позитивные настроения инвесторов одними надеждами на быстрое урегулирование украино-российского конфликта, при отсутствии значимых шагов к этому. Как следствие, снова возрастает угроза санкционного давления со стороны США", - считает Ярослав Муштаков, из ИК "Риком-траст". Негативно влияют и данные об инфляции Росстата в среду, они снова подтвердили ее недельное ускорение, а также негатив и распродажи на зарубежных рынках, которые уже осознают неизбежность глобальных торговых войн после вчерашних заявлений Трампа, и подешевевшую нефть, добавил он. ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК Все бумаги, которые входят в расчет индекса Мосбиржи, кроме "Полюса" (+0,72%) снижаются в цене. Самое сильное падение стоимости демонстрируют акции "Аэрофлота" (-6,85%), ДВМП (-6,15%), "Фармсинтеза" (-5,74%), ТГК-1 (-5,72%), "Московского кредитного банка" (-5,62%), "Мечела" (-5,31%). Дополнительным негативом для "Аэрофлота", усилив снижение его капитализации на пару процентов, выступили слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что он не слышал заявлений касательно планов возобновления авиасообщения между РФ и Штатами, не понимает, кто будет летать, раз "люди под санкциями". До этих заявлений они дешевели примерно на 5%. "Сохраняется достаточно высокая вероятность, что к закрытию основной сессии индекс окажется еще ниже. Впрочем, индекс может и развернуться, особенно если в течение дня поступят какие-нибудь позитивные новости. Потому что российские акции снова стали очень дешевы", - считает Калачев.

https://1prime.ru/20250404/uoll-strit-856391485.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, рынки, мосбиржа, сша, китай, дональд трамп, пошлины