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Минпромторг отметил рост доли российских авто в продажах

Минпромторг отметил рост доли российских авто в продажах - 04.04.2025, ПРАЙМ

Минпромторг отметил рост доли российских авто в продажах

Рыночная доля отечественных автомобилей в продажах новых машин в стране в первом квартале выросла на 11 процентных пунктов год к году и составила 53,7%, следует | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T09:05+0300

2025-04-04T09:05+0300

2025-04-04T09:05+0300

бизнес

россия

минпромторг

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Рыночная доля отечественных автомобилей в продажах новых машин в стране в первом квартале выросла на 11 процентных пунктов год к году и составила 53,7%, следует из отчета Минпромторга со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рыночная доля российской техники выросла на 11 процентных пунктов в сравнении с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении. По данным, представленным в отчете, в первом квартале было реализовано 287 185 новых транспортных средств, из которых 154 140 штук - отечественные. Таким образом, доля машин, произведенных в России, составила на рынке 53,7%.

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бизнес, россия, минпромторг