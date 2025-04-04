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Минпромторг отметил рост доли российских авто в продажах - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг отметил рост доли российских авто в продажах
Минпромторг отметил рост доли российских авто в продажах - 04.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг отметил рост доли российских авто в продажах
Рыночная доля отечественных автомобилей в продажах новых машин в стране в первом квартале выросла на 11 процентных пунктов год к году и составила 53,7%, следует | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T09:05+0300
2025-04-04T09:05+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Рыночная доля отечественных автомобилей в продажах новых машин в стране в первом квартале выросла на 11 процентных пунктов год к году и составила 53,7%, следует из отчета Минпромторга со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рыночная доля российской техники выросла на 11 процентных пунктов в сравнении с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении. По данным, представленным в отчете, в первом квартале было реализовано 287 185 новых транспортных средств, из которых 154 140 штук - отечественные. Таким образом, доля машин, произведенных в России, составила на рынке 53,7%.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
09:05 04.04.2025
 
Минпромторг отметил рост доли российских авто в продажах

Минпромторг: доля российских авто в продажах в I квартале выросла на 11 п.п.

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Рыночная доля отечественных автомобилей в продажах новых машин в стране в первом квартале выросла на 11 процентных пунктов год к году и составила 53,7%, следует из отчета Минпромторга со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Рыночная доля российской техники выросла на 11 процентных пунктов в сравнении с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении.
По данным, представленным в отчете, в первом квартале было реализовано 287 185 новых транспортных средств, из которых 154 140 штук - отечественные. Таким образом, доля машин, произведенных в России, составила на рынке 53,7%.
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
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