Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс отметил снижение тарифов на грузовые автоперевозки - 04.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250404/avtoperevozki-856385402.html
Минтранс отметил снижение тарифов на грузовые автоперевозки
Минтранс отметил снижение тарифов на грузовые автоперевозки - 04.04.2025, ПРАЙМ
Минтранс отметил снижение тарифов на грузовые автоперевозки
Тарифы на грузовые автомобильные перевозки в России за первый квартал 2025 года снизились на 11%, дефицит провозных способностей отсутствует, сообщила... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T13:47+0300
2025-04-04T13:47+0300
минтранс рф
автоперевозки
грузовые перевозки
росстат
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/48/838404876_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_e9af84d9ee5bd283d99bd86a35d9ac50.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Тарифы на грузовые автомобильные перевозки в России за первый квартал 2025 года снизились на 11%, дефицит провозных способностей отсутствует, сообщила пресс-служба Минтранса РФ. "Вместе с тем за три месяца 2025 года тарифы на перевозки снизились на 11%, что свидетельствует об отсутствии дефицита провозных способностей", - говорится в сообщении министерства. Там отметили, что сохранить спрос на услуги отечественных перевозчиков и сдержать рост тарифов на перевозку внешнеторговой продукции помог механизм, введенный правительством. Он предполагает перегрузку грузов/перецепку полуприцепов на транспортные средства российских перевозчиков. "Сегодня рынок автотранспортных услуг характеризуется высоким уровнем конкуренции среди его участников, около 60% грузовых транспортных средств принадлежит физическим лицам", - уточнили в Минтрансе. При этом по итогам 2024 года объем перевезенного автотранспортом груза составил более 7 миллиардов тонн, что на 8,3% больше прошлогодних показателей, приводят в Минтрансе данные Росстата.
https://1prime.ru/20250401/rzhd-856275908.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/48/838404876_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fa2e059939b7de294f82c142439ce57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минтранс рф, автоперевозки, грузовые перевозки, росстат, россия
Минтранс РФ, автоперевозки, грузовые перевозки, Росстат, РОССИЯ
13:47 04.04.2025
 
Минтранс отметил снижение тарифов на грузовые автоперевозки

Минтранс: тарифы на грузовые автоперевозки за I квартал 2025 года снизились на 11%

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили
Грузовые автомобили - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Тарифы на грузовые автомобильные перевозки в России за первый квартал 2025 года снизились на 11%, дефицит провозных способностей отсутствует, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.
"Вместе с тем за три месяца 2025 года тарифы на перевозки снизились на 11%, что свидетельствует об отсутствии дефицита провозных способностей", - говорится в сообщении министерства.
Там отметили, что сохранить спрос на услуги отечественных перевозчиков и сдержать рост тарифов на перевозку внешнеторговой продукции помог механизм, введенный правительством. Он предполагает перегрузку грузов/перецепку полуприцепов на транспортные средства российских перевозчиков.
"Сегодня рынок автотранспортных услуг характеризуется высоким уровнем конкуренции среди его участников, около 60% грузовых транспортных средств принадлежит физическим лицам", - уточнили в Минтрансе.
При этом по итогам 2024 года объем перевезенного автотранспортом груза составил более 7 миллиардов тонн, что на 8,3% больше прошлогодних показателей, приводят в Минтрансе данные Росстата.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли в первом квартале
1 апреля, 11:15
 
Минтранс РФавтоперевозкигрузовые перевозкиРосстатРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала