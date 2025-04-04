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Минтранс отметил снижение тарифов на грузовые автоперевозки
Минтранс отметил снижение тарифов на грузовые автоперевозки - 04.04.2025, ПРАЙМ
Минтранс отметил снижение тарифов на грузовые автоперевозки
Тарифы на грузовые автомобильные перевозки в России за первый квартал 2025 года снизились на 11%, дефицит провозных способностей отсутствует, сообщила... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T13:47+0300
2025-04-04T13:47+0300
2025-04-04T13:47+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Тарифы на грузовые автомобильные перевозки в России за первый квартал 2025 года снизились на 11%, дефицит провозных способностей отсутствует, сообщила пресс-служба Минтранса РФ. "Вместе с тем за три месяца 2025 года тарифы на перевозки снизились на 11%, что свидетельствует об отсутствии дефицита провозных способностей", - говорится в сообщении министерства. Там отметили, что сохранить спрос на услуги отечественных перевозчиков и сдержать рост тарифов на перевозку внешнеторговой продукции помог механизм, введенный правительством. Он предполагает перегрузку грузов/перецепку полуприцепов на транспортные средства российских перевозчиков. "Сегодня рынок автотранспортных услуг характеризуется высоким уровнем конкуренции среди его участников, около 60% грузовых транспортных средств принадлежит физическим лицам", - уточнили в Минтрансе. При этом по итогам 2024 года объем перевезенного автотранспортом груза составил более 7 миллиардов тонн, что на 8,3% больше прошлогодних показателей, приводят в Минтрансе данные Росстата.
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минтранс рф, автоперевозки, грузовые перевозки, росстат, россия
Минтранс РФ, автоперевозки, грузовые перевозки, Росстат, РОССИЯ
Минтранс отметил снижение тарифов на грузовые автоперевозки
Минтранс: тарифы на грузовые автоперевозки за I квартал 2025 года снизились на 11%
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Тарифы на грузовые автомобильные перевозки в России за первый квартал 2025 года снизились на 11%, дефицит провозных способностей отсутствует, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.
"Вместе с тем за три месяца 2025 года тарифы на перевозки снизились на 11%, что свидетельствует об отсутствии дефицита провозных способностей", - говорится в сообщении министерства.
Там отметили, что сохранить спрос на услуги отечественных перевозчиков и сдержать рост тарифов на перевозку внешнеторговой продукции помог механизм, введенный правительством. Он предполагает перегрузку грузов/перецепку полуприцепов на транспортные средства российских перевозчиков.
"Сегодня рынок автотранспортных услуг характеризуется высоким уровнем конкуренции среди его участников, около 60% грузовых транспортных средств принадлежит физическим лицам", - уточнили в Минтрансе.
При этом по итогам 2024 года объем перевезенного автотранспортом груза составил более 7 миллиардов тонн, что на 8,3% больше прошлогодних показателей, приводят в Минтрансе данные Росстата.
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