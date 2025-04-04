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ЦБ отметил снижение денежной базы России

ЦБ отметил снижение денежной базы России - 04.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил снижение денежной базы России

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 апреля снизилась до 17,894 триллиона рублей с 18,073 триллиона на 1 марта, сообщил Банк России. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T11:15+0300

2025-04-04T11:15+0300

2025-04-04T11:43+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 апреля снизилась до 17,894 триллиона рублей с 18,073 триллиона на 1 марта, сообщил Банк России.Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 179,1 миллиарда рублей, или на 0,99%.Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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