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Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России снизились за неделю - 04.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250404/benzin-856387655.html
Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России снизились за неделю
Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России снизились за неделю - 04.04.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России снизились за неделю
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 0,92%, марка Аи-95 подешевела на 0,34%, следует из материалов торгов. | 04.04.2025, ПРАЙМ
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экономика
бензин
цены на бензин
аи-92
аи-95
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 0,92%, марка Аи-95 подешевела на 0,34%, следует из материалов торгов. Только за пятницу цена на бензин Аи-92 опустилась на 0,9% - до 51 182 рублей за тонну. В то же время стоимость Аи-95 выросла на 0,03% - до 57 474 рублей за тонну. Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подешевела на 1,29% - до 61 547 рублей. Мазут снизился в цене на 1,68% - до 27 603 рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) подскочила на 3,85%, до 17 285 рублей за тонну, авиакеросина - на 0,99%, до 76 032 рублей. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал в конце марта замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков, добавил он. Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем ранее заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес.
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бензин, цены на бензин, аи-92, аи-95, санкт-петербургская биржа
Экономика, Бензин, Цены на бензин, Аи-92, Аи-95, Санкт-Петербургская биржа
14:30 04.04.2025
 
Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России снизились за неделю

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 за неделю упала на 0,92% и 0,34% соответственно

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 0,92%, марка Аи-95 подешевела на 0,34%, следует из материалов торгов.
Только за пятницу цена на бензин Аи-92 опустилась на 0,9% - до 51 182 рублей за тонну. В то же время стоимость Аи-95 выросла на 0,03% - до 57 474 рублей за тонну.
Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подешевела на 1,29% - до 61 547 рублей.
Мазут снизился в цене на 1,68% - до 27 603 рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) подскочила на 3,85%, до 17 285 рублей за тонну, авиакеросина - на 0,99%, до 76 032 рублей.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал в конце марта замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков, добавил он.
Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем ранее заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес.
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
На Петербургской бирже выросли продажи бензина
1 апреля, 11:21
 
ЭкономикаБензинЦены на бензинАи-92Аи-95Санкт-Петербургская биржа
 
 
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