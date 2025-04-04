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Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России снизились за неделю

Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России снизились за неделю - 04.04.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России снизились за неделю

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 0,92%, марка Аи-95 подешевела на 0,34%, следует из материалов торгов. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T14:30+0300

2025-04-04T14:30+0300

2025-04-04T14:30+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 0,92%, марка Аи-95 подешевела на 0,34%, следует из материалов торгов. Только за пятницу цена на бензин Аи-92 опустилась на 0,9% - до 51 182 рублей за тонну. В то же время стоимость Аи-95 выросла на 0,03% - до 57 474 рублей за тонну. Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подешевела на 1,29% - до 61 547 рублей. Мазут снизился в цене на 1,68% - до 27 603 рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) подскочила на 3,85%, до 17 285 рублей за тонну, авиакеросина - на 0,99%, до 76 032 рублей. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал в конце марта замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков, добавил он. Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем ранее заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес.

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