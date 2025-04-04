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США ждут техническую команду с Украины для обсуждения ресурсной сделки
США ждут техническую команду с Украины для обсуждения ресурсной сделки - 04.04.2025, ПРАЙМ
США ждут техническую команду с Украины для обсуждения ресурсной сделки
США ожидают приезд технической команды с Украины на следующей неделе для обсуждения условий ресурсной сделки, продолжая надеяться на подписание документа,... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T20:33+0300
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. США ожидают приезд технической команды с Украины на следующей неделе для обсуждения условий ресурсной сделки, продолжая надеяться на подписание документа, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. "Мы ожидаем украинскую техническую команду, начиная со следующей недели, и я надеюсь, что подпишем эту вещь", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, комментируя перспективы подписания соглашения по ресурсам. Бессент добавил, что Штаты рассматривают подписание соглашения с Киевом как ситуацию взаимной выгоды, которая также покажет России, что Вашингтон "стоит вместе с украинцами".
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Экономика, США, УКРАИНА, Мировая экономика
США ждут техническую команду с Украины для обсуждения ресурсной сделки
Бессент: США ждут техническую команду с Украины для обсуждения ресурсной сделки
ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. США ожидают приезд технической команды с Украины на следующей неделе для обсуждения условий ресурсной сделки, продолжая надеяться на подписание документа, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
"Мы ожидаем украинскую техническую команду, начиная со следующей недели, и я надеюсь, что подпишем эту вещь", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, комментируя перспективы подписания соглашения по ресурсам.
Бессент добавил, что Штаты рассматривают подписание соглашения с Киевом как ситуацию взаимной выгоды, которая также покажет России, что Вашингтон "стоит вместе с украинцами".
Минфин США анонсировал визит делегации Украины для подписания сделки