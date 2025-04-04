https://1prime.ru/20250404/bessent-856401384.html

США ждут техническую команду с Украины для обсуждения ресурсной сделки

США ждут техническую команду с Украины для обсуждения ресурсной сделки - 04.04.2025, ПРАЙМ

США ждут техническую команду с Украины для обсуждения ресурсной сделки

США ожидают приезд технической команды с Украины на следующей неделе для обсуждения условий ресурсной сделки, продолжая надеяться на подписание документа,... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T20:33+0300

2025-04-04T20:33+0300

2025-04-04T20:33+0300

экономика

сша

украина

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. США ожидают приезд технической команды с Украины на следующей неделе для обсуждения условий ресурсной сделки, продолжая надеяться на подписание документа, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. "Мы ожидаем украинскую техническую команду, начиная со следующей недели, и я надеюсь, что подпишем эту вещь", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, комментируя перспективы подписания соглашения по ресурсам. Бессент добавил, что Штаты рассматривают подписание соглашения с Киевом как ситуацию взаимной выгоды, которая также покажет России, что Вашингтон "стоит вместе с украинцами".

https://1prime.ru/20250403/sdelka-856340103.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, мировая экономика