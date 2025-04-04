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Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250404/bessent-856403483.html
Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны
Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны - 04.04.2025, ПРАЙМ
Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны
Министр финансов США Скотт Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны, но исключил вероятность наступления дефолта. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T21:28+0300
2025-04-04T21:28+0300
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны, но исключил вероятность наступления дефолта. "Я по-прежнему беспокоюсь, что у нас есть огромный объем долга в обращении, и я беспокоюсь, что мы не сможем провести разумные сокращения", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. При этом Бессент выразил уверенность, что стране не грозит дефолт. "Людям не нужно говорить, что США вышли из-под контроля, что США собираются объявить дефолт. Это не так", - откатил министр. В марте бюджетное управление конгресса США заявило, что американское правительство может столкнуться с дефолтом к августу или сентябрю в том случае, если не будет повышен потолок госдолга. Ранее аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) опубликовали прогноз, что дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября.
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сша, мировая экономика, минфин сша, госдолг сша
Экономика, США, Мировая экономика, Минфин США, госдолг США
21:28 04.04.2025
 
Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны

Глава минфина США признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны

© AFP / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© AFP / Mladen Antonov
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны, но исключил вероятность наступления дефолта.
"Я по-прежнему беспокоюсь, что у нас есть огромный объем долга в обращении, и я беспокоюсь, что мы не сможем провести разумные сокращения", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
При этом Бессент выразил уверенность, что стране не грозит дефолт.
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"Людям не нужно говорить, что США вышли из-под контроля, что США собираются объявить дефолт. Это не так", - откатил министр.
В марте бюджетное управление конгресса США заявило, что американское правительство может столкнуться с дефолтом к августу или сентябрю в том случае, если не будет повышен потолок госдолга.
Ранее аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) опубликовали прогноз, что дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября.
 
ЭкономикаСШАМировая экономикаМинфин СШАгосдолг США
 
 
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