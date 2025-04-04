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Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны
Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны - 04.04.2025, ПРАЙМ
Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны
Министр финансов США Скотт Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны, но исключил вероятность наступления дефолта. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T21:28+0300
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны, но исключил вероятность наступления дефолта. "Я по-прежнему беспокоюсь, что у нас есть огромный объем долга в обращении, и я беспокоюсь, что мы не сможем провести разумные сокращения", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. При этом Бессент выразил уверенность, что стране не грозит дефолт. "Людям не нужно говорить, что США вышли из-под контроля, что США собираются объявить дефолт. Это не так", - откатил министр. В марте бюджетное управление конгресса США заявило, что американское правительство может столкнуться с дефолтом к августу или сентябрю в том случае, если не будет повышен потолок госдолга. Ранее аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) опубликовали прогноз, что дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября.
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сша, мировая экономика, минфин сша, госдолг сша
Экономика, США, Мировая экономика, Минфин США, госдолг США
Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны
Глава минфина США признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны
ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны, но исключил вероятность наступления дефолта.
"Я по-прежнему беспокоюсь, что у нас есть огромный объем долга в обращении, и я беспокоюсь, что мы не сможем провести разумные сокращения", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
При этом Бессент выразил уверенность, что стране не грозит дефолт.
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"Людям не нужно говорить, что США вышли из-под контроля, что США собираются объявить дефолт. Это не так", - откатил министр.
В марте бюджетное управление конгресса США заявило, что американское правительство может столкнуться с дефолтом к августу или сентябрю в том случае, если не будет повышен потолок госдолга.
Ранее аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) опубликовали прогноз, что дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября.