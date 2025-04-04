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Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны

Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны - 04.04.2025, ПРАЙМ

Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны

Министр финансов США Скотт Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны, но исключил вероятность наступления дефолта. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T21:28+0300

2025-04-04T21:28+0300

2025-04-04T21:28+0300

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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны, но исключил вероятность наступления дефолта. "Я по-прежнему беспокоюсь, что у нас есть огромный объем долга в обращении, и я беспокоюсь, что мы не сможем провести разумные сокращения", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. При этом Бессент выразил уверенность, что стране не грозит дефолт. "Людям не нужно говорить, что США вышли из-под контроля, что США собираются объявить дефолт. Это не так", - откатил министр. В марте бюджетное управление конгресса США заявило, что американское правительство может столкнуться с дефолтом к августу или сентябрю в том случае, если не будет повышен потолок госдолга. Ранее аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) опубликовали прогноз, что дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября.

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