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В США неожиданно выросла безработица в марте - 04.04.2025, ПРАЙМ
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В США неожиданно выросла безработица в марте
В США неожиданно выросла безработица в марте - 04.04.2025, ПРАЙМ
В США неожиданно выросла безработица в марте
Безработица в США в марте поднялась до 4,2% с уровня февраля в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 228 тысяч,... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T15:35+0300
2025-04-04T15:42+0300
мировая экономика
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Безработица в США в марте поднялась до 4,2% с уровня февраля в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 228 тысяч, следует из данных министерства труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали сохранения безработицы на уровне февраля, рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировался на уровне 135 тысяч.Министерство также пересмотрело оценку роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в феврале - до 117 тысяч с 151 тысячи.Сообщается также, что почасовая заработная плата в стране в марте в месячном выражении увеличилась на 0,3%, или на 0,09 доллара, и составила 36 долларов, в годовом выражении ее рост составил 3,8%.Безработица в США достигла двузначных показателей в апреле 2020 года, когда она в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, затем показатель начал постепенно сокращаться.
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мировая экономика, сша, безработица в сша
Мировая экономика, США, безработица в США
15:35 04.04.2025 (обновлено: 15:42 04.04.2025)
 
В США неожиданно выросла безработица в марте

Министерство труда США: безработица в стране в марте выросла до 4,2%

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Безработица в США в марте поднялась до 4,2% с уровня февраля в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 228 тысяч, следует из данных министерства труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали сохранения безработицы на уровне февраля, рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировался на уровне 135 тысяч.
Министерство также пересмотрело оценку роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в феврале - до 117 тысяч с 151 тысячи.
Сообщается также, что почасовая заработная плата в стране в марте в месячном выражении увеличилась на 0,3%, или на 0,09 доллара, и составила 36 долларов, в годовом выражении ее рост составил 3,8%.
Безработица в США достигла двузначных показателей в апреле 2020 года, когда она в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, затем показатель начал постепенно сокращаться.
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Мировая экономикаСШАбезработица в США
 
 
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