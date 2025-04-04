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В России констатировали снижение продаж билетов в кино за последние 2 года - 04.04.2025, ПРАЙМ
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В России констатировали снижение продаж билетов в кино за последние 2 года
В России констатировали снижение продаж билетов в кино за последние 2 года - 04.04.2025, ПРАЙМ
В России констатировали снижение продаж билетов в кино за последние 2 года
Продажи билетов в кино в России снижаются в последние два года, что подтверждают результаты первого квартала 2025 года, заявила директор по взаимодействию с... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T20:44+0300
2025-04-04T20:44+0300
экономика
кино
билеты на кино
кинотеатры
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Продажи билетов в кино в России снижаются в последние два года, что подтверждают результаты первого квартала 2025 года, заявила директор по взаимодействию с индустрией компании "Яндекс" Ксения Болецкая. "Кинотеатры продолжают терять аудиторию: последние два года число проданных билетов в кино в России снижается, и результаты первого квартала 2025 года только подтверждают этот тренд. Причем частотность похода в кино тоже сильно снизилась. По данным опроса Wanta Group, 13% зрителей ходят в кино один раз в год, 70% ходят в кино три раза в год или чаще", - рассказала она на конференц-сессии, организованной онлайн-кинотеатром "Кинопоиск" в рамках деловой программы Международного кинорынка и форума "Российский кинобизнес". Она отметила, что среди всех людей, которые в 2024 году купили билеты в кино на "Яндекс Афише" и "Кинопоиске", 73% купили за весь год билеты только на один фильм, а если взять отдельно новогодние каникулы зимы 2024-2025 годов, то 91% покупателей купили билеты на одну картину. Болецкая выделила фильмы, которые привлекли больше зрителей в кинотеатры: среди них "Волшебник изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича", "Холоп 2", "Майор Гром: Игра", "Огниво", "Монте-Кристо", "Министерство неджентльменских дел", "Субстанция". "Очевидно, это новогодние релизы, большое иностранное кино, а также фильмы, которые продвигали онлайн-кинотеатры и которые, возможно, смогли привлечь в кинотеатры не типичную для проката аудиторию", - подчеркнула она. Международный кинорынок и форум "Российский кинобизнес" 2025 проходил с 1 по 3 апреля в Москве.
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кино, билеты на кино, кинотеатры
Экономика, кино, билеты на кино, кинотеатры
20:44 04.04.2025
 
В России констатировали снижение продаж билетов в кино за последние 2 года

Эксперт Болецкая: продажи билетов в кино в РФ за последние 2 года продолжают снижаться

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОткрытие лазерного кинотеатра IMAX в Москве
Открытие лазерного кинотеатра IMAX в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Продажи билетов в кино в России снижаются в последние два года, что подтверждают результаты первого квартала 2025 года, заявила директор по взаимодействию с индустрией компании "Яндекс" Ксения Болецкая.
"Кинотеатры продолжают терять аудиторию: последние два года число проданных билетов в кино в России снижается, и результаты первого квартала 2025 года только подтверждают этот тренд. Причем частотность похода в кино тоже сильно снизилась. По данным опроса Wanta Group, 13% зрителей ходят в кино один раз в год, 70% ходят в кино три раза в год или чаще", - рассказала она на конференц-сессии, организованной онлайн-кинотеатром "Кинопоиск" в рамках деловой программы Международного кинорынка и форума "Российский кинобизнес".
Она отметила, что среди всех людей, которые в 2024 году купили билеты в кино на "Яндекс Афише" и "Кинопоиске", 73% купили за весь год билеты только на один фильм, а если взять отдельно новогодние каникулы зимы 2024-2025 годов, то 91% покупателей купили билеты на одну картину.
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Болецкая выделила фильмы, которые привлекли больше зрителей в кинотеатры: среди них "Волшебник изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича", "Холоп 2", "Майор Гром: Игра", "Огниво", "Монте-Кристо", "Министерство неджентльменских дел", "Субстанция".
"Очевидно, это новогодние релизы, большое иностранное кино, а также фильмы, которые продвигали онлайн-кинотеатры и которые, возможно, смогли привлечь в кинотеатры не типичную для проката аудиторию", - подчеркнула она.
Международный кинорынок и форум "Российский кинобизнес" 2025 проходил с 1 по 3 апреля в Москве.
 
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