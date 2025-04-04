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Минпромторг прорабатывает с Псковской областью создание цветочной биржи

Минпромторг прорабатывает с Псковской областью создание цветочной биржи - 04.04.2025, ПРАЙМ

Минпромторг прорабатывает с Псковской областью создание цветочной биржи

Минпромторг РФ прорабатывает с Псковской областью возможность организации биржевой торговли цветочной продукцией, сообщил журналистам глава ведомства Антон... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T14:05+0300

2025-04-04T14:05+0300

2025-04-04T14:05+0300

экономика

минпромторг

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ прорабатывает с Псковской областью возможность организации биржевой торговли цветочной продукцией, сообщил журналистам глава ведомства Антон Алиханов в рамках рабочей поездки в Псковскую область. "Мы прорабатываем сейчас с Псковской областью возможное создание биржи, биржевой торговли цветочной продукцией как импортной, так и производимой в нашей стране. На наш взгляд, это хорошая интересная инициатива", – сказал министр. Алиханов отметил, что пока создание цветочной биржи является рабочей гипотезой и прорабатывается. При этом министр выразил надежду, что стороны смогут выйти на конкретные предложения. Так, обсуждается возможность создания в Пскове филиала товарно-сырьевой биржи для того, чтобы организовать торговлю цветочной продукцией. "Вообще биржевые типы торговли, на наш взгляд, нужно развивать. У нас некоторые отрасли, которые мы курируем, не очень "за", но мы считаем, что постепенно нужно внедрять эти инструменты - это обеляет рынок, позволяет нам мониторить действительные, реальные цены", – заключил Алиханов.

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псковская область

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минпромторг, псковская область, бизнес, биржа, цветы, товарно-сырьевая биржа