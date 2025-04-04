Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг прорабатывает с Псковской областью создание цветочной биржи - 04.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250404/birzha-856386104.html
Минпромторг прорабатывает с Псковской областью создание цветочной биржи
Минпромторг прорабатывает с Псковской областью создание цветочной биржи - 04.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг прорабатывает с Псковской областью создание цветочной биржи
Минпромторг РФ прорабатывает с Псковской областью возможность организации биржевой торговли цветочной продукцией, сообщил журналистам глава ведомства Антон... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:05+0300
2025-04-04T14:05+0300
экономика
минпромторг
псковская область
бизнес
биржа
цветы
товарно-сырьевая биржа
https://cdnn.1prime.ru/img/82977/87/829778729_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0e17593ae7cec0f0895619bc444c3c07.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ прорабатывает с Псковской областью возможность организации биржевой торговли цветочной продукцией, сообщил журналистам глава ведомства Антон Алиханов в рамках рабочей поездки в Псковскую область. "Мы прорабатываем сейчас с Псковской областью возможное создание биржи, биржевой торговли цветочной продукцией как импортной, так и производимой в нашей стране. На наш взгляд, это хорошая интересная инициатива", – сказал министр. Алиханов отметил, что пока создание цветочной биржи является рабочей гипотезой и прорабатывается. При этом министр выразил надежду, что стороны смогут выйти на конкретные предложения. Так, обсуждается возможность создания в Пскове филиала товарно-сырьевой биржи для того, чтобы организовать торговлю цветочной продукцией. "Вообще биржевые типы торговли, на наш взгляд, нужно развивать. У нас некоторые отрасли, которые мы курируем, не очень "за", но мы считаем, что постепенно нужно внедрять эти инструменты - это обеляет рынок, позволяет нам мониторить действительные, реальные цены", – заключил Алиханов.
https://1prime.ru/20250404/sibur-856381078.html
псковская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82977/87/829778729_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_db1776c5e2d7e7bdeb0d75f327693cc1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минпромторг, псковская область, бизнес, биржа, цветы, товарно-сырьевая биржа
Экономика, Минпромторг, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Бизнес, биржа, цветы, товарно-сырьевая биржа
14:05 04.04.2025
 
Минпромторг прорабатывает с Псковской областью создание цветочной биржи

Минпромторг прорабатывает с Псковской областью создание биржи цветочной продукции

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанк" Сбор цветов к 8 Марта в Ставропольском крае
 Сбор цветов к 8 Марта в Ставропольском крае - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ прорабатывает с Псковской областью возможность организации биржевой торговли цветочной продукцией, сообщил журналистам глава ведомства Антон Алиханов в рамках рабочей поездки в Псковскую область.
"Мы прорабатываем сейчас с Псковской областью возможное создание биржи, биржевой торговли цветочной продукцией как импортной, так и производимой в нашей стране. На наш взгляд, это хорошая интересная инициатива", – сказал министр.
Алиханов отметил, что пока создание цветочной биржи является рабочей гипотезой и прорабатывается. При этом министр выразил надежду, что стороны смогут выйти на конкретные предложения. Так, обсуждается возможность создания в Пскове филиала товарно-сырьевой биржи для того, чтобы организовать торговлю цветочной продукцией.
"Вообще биржевые типы торговли, на наш взгляд, нужно развивать. У нас некоторые отрасли, которые мы курируем, не очень "за", но мы считаем, что постепенно нужно внедрять эти инструменты - это обеляет рынок, позволяет нам мониторить действительные, реальные цены", – заключил Алиханов.
Сибур.
"Сибур" начал продавать полимеры на Петербургской бирже
12:03
 
ЭкономикаМинпромторгПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬБизнесбиржацветытоварно-сырьевая биржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала