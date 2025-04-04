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Бразилия не будет отвечать на введенные на ее товары пошлины в США

Бразилия не будет отвечать на введенные на ее товары пошлины в США - 04.04.2025, ПРАЙМ

Бразилия не будет отвечать на введенные на ее товары пошлины в США

Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин назвал несправедливым введение пошлин США в отношении товаров из страны, но заявил, что страна не будет вводить ответные... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T11:04+0300

2025-04-04T11:04+0300

2025-04-04T11:04+0300

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сша

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин назвал несправедливым введение пошлин США в отношении товаров из страны, но заявил, что страна не будет вводить ответные меры на них. Политик сделал такое заявление в интервью бразильскому изданию Folha de Pernambuco. По словам издания, политик высоко оценил одобрение конгрессом (парламентом) законопроекта "о взаимности". Издание напоминает, что этот законопроект устанавливает критерии для Бразилии, чтобы реагировать на "односторонние меры", принятые странами или экономическими блоками, которые влияют на международную конкурентоспособность страны. Алкмин подчеркнул, что правительство Бразилии не намерено использовать этот закон. "Мы не собираемся использовать это, мы хотим вести диалог и переговоры (с США - ред.)", - отметил вице-президент. Политик добавил, что Бразилия внимательно следит за изменениями на рынке. По его словам, пошлины могут привести к ускорению достижения соглашения между южноамериканским торгово-экономическим союзом МЕРКОСУР и Европейским союзом. Однако он не дал объяснения, почему именно так может произойти. Сенат Бразилии одобрил во вторник проект мер, которые позволят властям ответить на введение пошлин на товары страны другими государствами, в том числе США. Ранее правительство латиноамериканской страны заявляло, что Бразилия будет защищать интересы своих производителей в свете новых импортных пошлин США, которые нарушают обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО). Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

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сша, бразилия, пошлины