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Британия дважды хотела провести учения на Севморпути, пишет FT

Британия дважды хотела провести учения на Севморпути, пишет FT - 04.04.2025, ПРАЙМ

Британия дважды хотела провести учения на Севморпути, пишет FT

Великобритания дважды рассматривала проведение морских учений в районе Северного морского пути, которые так и не состоялись, однако, скорее всего, в будущем эти | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T15:44+0300

2025-04-04T15:44+0300

2025-04-04T15:44+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Великобритания дважды рассматривала проведение морских учений в районе Северного морского пути, которые так и не состоялись, однако, скорее всего, в будущем эти учения будут проведены, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Британские военачальники выдвигали предложения (по проведению - ред.) двух подобных операций (морских учений на Северном морском пути - ред.) в 2019 и 2021 годах... Эти операции так и не состоялись, однако этот вопрос, скорее всего, в будущем будет пересмотрен", - пишет издание. Как отмечает газета, вопрос проведения военных учений на Севморпути продолжает обсуждаться, поскольку подобная операция "гарантированно вызвала бы реакцию" у России. Издание пишет, что эксперты, в числе которых бывший военно-морской атташе посольства Великобритании в Москве Дэвид Филдс, отговаривают от подобных действий. По их оценке, "свободная навигация" в районе Севморпути сопряжена со значительным риском эскалации, а также поломки или аварии. По словам экспертов, в тех местах опасные воды. По данным неназванных чиновников, руководство британского военно-морского флота запросило два новых ледокола на замену единственному имеющемуся на вооружении страны ледовому патрульному кораблю HMS Protector. Кроме того, по замечанию Financial Times, Норвегия, расположенная ближе всего к российским арктическим водам, пока что не делала публичных заявлений по поводу возможных совместных учений в российской Арктике. Издание пишет, что Осло пока еще не осуждало публично подобную идею.

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великобритания, financial times