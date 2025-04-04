https://1prime.ru/20250404/britaniya-856396630.html

Британия приостановила конвенцию о двойном налогообложении с Минском

Британия приостановила конвенцию о двойном налогообложении с Минском - 04.04.2025, ПРАЙМ

Британия приостановила конвенцию о двойном налогообложении с Минском

Лондон проинформировал Минск, что приостанавливает действие конвенции с Белоруссией об устранении двойного налогообложения, сообщило белорусское министерство по | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T17:31+0300

2025-04-04T17:31+0300

2025-04-04T17:31+0300

экономика

лондон

минск

белоруссия

https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_2565ba788910ae9b7b5a2ed599ebd32f.jpg

МИНСК, 4 апр - ПРАЙМ. Лондон проинформировал Минск, что приостанавливает действие конвенции с Белоруссией об устранении двойного налогообложения, сообщило белорусское министерство по налогам и сборам. "Белорусская сторона нотой британской стороны проинформирована о решении британской стороны о приостановлении действия конвенции между правительством Республики Беларусь и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении уклонения от уплаты налогов, подписанной в Минске 26 сентября 2017 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского министерства. Отмечается, что Британия приостанавливает действие конвенции в полном объеме с 1 апреля 2025 года в отношении корпоративного налога в Соединенном Королевстве и с 6 апреля 2025 года - в отношении налогов на доходы и прирост стоимости капитала в королевстве. "Соответственно, положения конвенции не подлежат применению к доходам, начисленным с 6 апреля 2025 года, а также к прибыли за периоды, начинающиеся с 1 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250404/fond-856377450.html

лондон

минск

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лондон, минск, белоруссия