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Британия приостановила конвенцию о двойном налогообложении с Минском
Британия приостановила конвенцию о двойном налогообложении с Минском - 04.04.2025, ПРАЙМ
Британия приостановила конвенцию о двойном налогообложении с Минском
Лондон проинформировал Минск, что приостанавливает действие конвенции с Белоруссией об устранении двойного налогообложения, сообщило белорусское министерство по | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T17:31+0300
2025-04-04T17:31+0300
2025-04-04T17:31+0300
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МИНСК, 4 апр - ПРАЙМ. Лондон проинформировал Минск, что приостанавливает действие конвенции с Белоруссией об устранении двойного налогообложения, сообщило белорусское министерство по налогам и сборам. "Белорусская сторона нотой британской стороны проинформирована о решении британской стороны о приостановлении действия конвенции между правительством Республики Беларусь и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении уклонения от уплаты налогов, подписанной в Минске 26 сентября 2017 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского министерства. Отмечается, что Британия приостанавливает действие конвенции в полном объеме с 1 апреля 2025 года в отношении корпоративного налога в Соединенном Королевстве и с 6 апреля 2025 года - в отношении налогов на доходы и прирост стоимости капитала в королевстве. "Соответственно, положения конвенции не подлежат применению к доходам, начисленным с 6 апреля 2025 года, а также к прибыли за периоды, начинающиеся с 1 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.
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Экономика, ЛОНДОН, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ
Британия приостановила конвенцию о двойном налогообложении с Минском
Британия приостановила конвенцию об избежании двойного налогообложения с Минском
МИНСК, 4 апр - ПРАЙМ. Лондон проинформировал Минск, что приостанавливает действие конвенции с Белоруссией об устранении двойного налогообложения, сообщило белорусское министерство по налогам и сборам.
"Белорусская сторона нотой британской стороны проинформирована о решении британской стороны о приостановлении действия конвенции между правительством Республики Беларусь и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении уклонения от уплаты налогов, подписанной в Минске 26 сентября 2017 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского министерства.
Отмечается, что Британия приостанавливает действие конвенции в полном объеме с 1 апреля 2025 года в отношении корпоративного налога в Соединенном Королевстве и с 6 апреля 2025 года - в отношении налогов на доходы и прирост стоимости капитала в королевстве.
"Соответственно, положения конвенции не подлежат применению к доходам, начисленным с 6 апреля 2025 года, а также к прибыли за периоды, начинающиеся с 1 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.
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