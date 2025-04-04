Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия готова снизить налоги для технологических фирм США, пишет WP - 04.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250404/britaniya-856403772.html
Британия готова снизить налоги для технологических фирм США, пишет WP
Британия готова снизить налоги для технологических фирм США, пишет WP - 04.04.2025, ПРАЙМ
Британия готова снизить налоги для технологических фирм США, пишет WP
Власти Великобритании готовы снизить налоги на деятельность американских технологических компаний для достижения сделки о смягчении пошлин со стороны США,... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T22:01+0300
2025-04-04T22:01+0300
экономика
сша
великобритания
бизнес
дональд трамп
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ba89607898ccbbda71ac3b9cdc8e8d2d.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Власти Великобритании готовы снизить налоги на деятельность американских технологических компаний для достижения сделки о смягчении пошлин со стороны США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников. "Правительство (премьер-министра Великобритании Кира – ред.) Стармера готово еще на более значимые уступки: снижение британских налогов для крупных американских технологических компаний", - пишет издание. Как указывает газета, в Британии полагают, что находятся в выигрышном положении среди других стран, попавших под удар американских пошлин, благодаря наличию рычага влияния в виде налогов на операции американских техногигантов. Отмечается, что Великобритания уже предложила США снизить пошлины на импорт американской говядины, а также рыбы в рамках переговоров. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
https://1prime.ru/20250404/poshliny-856402519.html
сша
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_dac0bea236b31cdfc557700913e39004.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, великобритания, бизнес, дональд трамп, пошлины
Экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Бизнес, Дональд Трамп, пошлины
22:01 04.04.2025
 
Британия готова снизить налоги для технологических фирм США, пишет WP

WP: Британия готова снизить налоги для технологических фирм США с целью сделки о пошлинах

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Власти Великобритании готовы снизить налоги на деятельность американских технологических компаний для достижения сделки о смягчении пошлин со стороны США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.
"Правительство (премьер-министра Великобритании Кира – ред.) Стармера готово еще на более значимые уступки: снижение британских налогов для крупных американских технологических компаний", - пишет издание.
Как указывает газета, в Британии полагают, что находятся в выигрышном положении среди других стран, попавших под удар американских пошлин, благодаря наличию рычага влияния в виде налогов на операции американских техногигантов.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Бессент оценил эффект от пошлин для экономики США
20:52
Отмечается, что Великобритания уже предложила США снизить пошлины на импорт американской говядины, а также рыбы в рамках переговоров.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
 
ЭкономикаСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯБизнесДональд Трамппошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала