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Киев и Париж обсуждают проекты по возобновляемой энергетике в зоне ЧАЭС
Киев и Париж обсуждают проекты по возобновляемой энергетике в зоне ЧАЭС - 04.04.2025, ПРАЙМ
Киев и Париж обсуждают проекты по возобновляемой энергетике в зоне ЧАЭС
Украина и Франция рассматривают возможность запуска проектов по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщило в пятницу украинское... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T19:09+0300
2025-04-04T19:09+0300
2025-04-04T19:09+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Украина и Франция рассматривают возможность запуска проектов по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщило в пятницу украинское министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. В министерстве сообщили, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук и спецуполномоченный президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн посетили Чернобыльскую зону. "Цель визита - осмотреть возможности для инвестирования в возобновляемую энергетику в зоне отчуждения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. В украинском министерстве напомнили, что в феврале 2025 года уже обсуждалось партнерство с французской стороной. Тогда Эльброн отметил, что французские компании провели предварительный анализ и отметили большой потенциал для развития "зеленой энергетики" на этой территории.
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украина, франция, чернобыль
Энергетика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Чернобыль
Киев и Париж обсуждают проекты по возобновляемой энергетике в зоне ЧАЭС
Украина и Франция обсуждают проекты по возобновляемой энергетике в зоне отчуждения ЧАЭС
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Украина и Франция рассматривают возможность запуска проектов по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщило в пятницу украинское министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
В министерстве сообщили, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук и спецуполномоченный президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн посетили Чернобыльскую зону.
"Цель визита - осмотреть возможности для инвестирования в возобновляемую энергетику в зоне отчуждения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
В украинском министерстве напомнили, что в феврале 2025 года уже обсуждалось партнерство с французской стороной. Тогда Эльброн отметил, что французские компании провели предварительный анализ и отметили большой потенциал для развития "зеленой энергетики" на этой территории.
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