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Киев и Париж обсуждают проекты по возобновляемой энергетике в зоне ЧАЭС

Киев и Париж обсуждают проекты по возобновляемой энергетике в зоне ЧАЭС - 04.04.2025, ПРАЙМ

Киев и Париж обсуждают проекты по возобновляемой энергетике в зоне ЧАЭС

Украина и Франция рассматривают возможность запуска проектов по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщило в пятницу украинское... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T19:09+0300

2025-04-04T19:09+0300

2025-04-04T19:09+0300

энергетика

украина

франция

чернобыль

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Украина и Франция рассматривают возможность запуска проектов по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщило в пятницу украинское министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. В министерстве сообщили, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук и спецуполномоченный президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн посетили Чернобыльскую зону. "Цель визита - осмотреть возможности для инвестирования в возобновляемую энергетику в зоне отчуждения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. В украинском министерстве напомнили, что в феврале 2025 года уже обсуждалось партнерство с французской стороной. Тогда Эльброн отметил, что французские компании провели предварительный анализ и отметили большой потенциал для развития "зеленой энергетики" на этой территории.

https://1prime.ru/20250311/ukraina-855666866.html

украина

франция

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украина, франция, чернобыль