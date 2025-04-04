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Число кандидатов на стажировку в Сбербанк выросло на 35%
Число кандидатов на стажировку в Сбербанк выросло на 35% - 04.04.2025, ПРАЙМ
Число кандидатов на стажировку в Сбербанк выросло на 35%
Количество кандидатов на стажировку в Сбербанк по направлению искусственного интеллекта в марте этого года выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T06:32+0300
2025-04-04T06:32+0300
2025-04-04T06:32+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Количество кандидатов на стажировку в Сбербанк по направлению искусственного интеллекта в марте этого года выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка.
"В этом году откликов от кандидатов на стажировку по направлению AI больше на 35% по сравнению с прошлым годом. И это 2128 откликов в марте 2025 против 1566 откликов марта 2024 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что общее количество откликов на программу "Стажировки в Сбере" в марте 2025 года выросло почти на 60% по сравнению с прошлым годом.
Также указывается, что на направлениях AI, IT, разработка, аналитика, кибербезопасность - уже почти все позиции закрыты. Хотя набор на стажировку продолжается до конца мая.
В пресс-службе банка рассказали, что минимальное количество часов стажировки в неделю – 20. В Москве при выходе на 40 часов в неделю стажеру положена выплата в 62 466 рублей в месяц, а при выходе на 30 часов – 46 849,5 рубля после вычета налогов.
Также в банке отметили, что в этом году по итогам дня открытых дверей для студентов и выпускников российских вузов, который прошел в конце марта, из 1,5 тысячи зарегистрированных участников почти 1 тысяча выбрали направление IT: "Инновационные технологии и искусственный интеллект". Тогда как в прошлом году больше интереса у студентов было на направление финансов и экономики.
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финансы, банки, москва, сбербанк
Финансы, Банки, МОСКВА, Сбербанк
Число кандидатов на стажировку в Сбербанк выросло на 35%
Сбербанк: число кандидатов на стажировку по направлению ИИ выросло на 35%
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Количество кандидатов на стажировку в Сбербанк по направлению искусственного интеллекта в марте этого года выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка.
"В этом году откликов от кандидатов на стажировку по направлению AI больше на 35% по сравнению с прошлым годом. И это 2128 откликов в марте 2025 против 1566 откликов марта 2024 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что общее количество откликов на программу "Стажировки в Сбере" в марте 2025 года выросло почти на 60% по сравнению с прошлым годом.
Также указывается, что на направлениях AI, IT, разработка, аналитика, кибербезопасность - уже почти все позиции закрыты. Хотя набор на стажировку продолжается до конца мая.
В пресс-службе банка рассказали, что минимальное количество часов стажировки в неделю – 20. В Москве при выходе на 40 часов в неделю стажеру положена выплата в 62 466 рублей в месяц, а при выходе на 30 часов – 46 849,5 рубля после вычета налогов.
Также в банке отметили, что в этом году по итогам дня открытых дверей для студентов и выпускников российских вузов, который прошел в конце марта, из 1,5 тысячи зарегистрированных участников почти 1 тысяча выбрали направление IT: "Инновационные технологии и искусственный интеллект". Тогда как в прошлом году больше интереса у студентов было на направление финансов и экономики.