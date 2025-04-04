https://1prime.ru/20250404/daniya-856380315.html

FT: Дания боится присутствия КНР в Арктике, в том числе "подо льдом"

FT: Дания боится присутствия КНР в Арктике, в том числе "подо льдом" - 04.04.2025, ПРАЙМ

FT: Дания боится присутствия КНР в Арктике, в том числе "подо льдом"

Разведывательная служба вооруженных сил Дании (FE) считает, что у Китая есть долгосрочные военно-стратегические интересы в Арктическом регионе, по ее мнению,... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T11:49+0300

2025-04-04T11:49+0300

2025-04-04T11:49+0300

политика

арктика

дания

китай

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Разведывательная служба вооруженных сил Дании (FE) считает, что у Китая есть долгосрочные военно-стратегические интересы в Арктическом регионе, по ее мнению, Пекин стремится усилить свое военное присутствие в регионе, в том числе "подо льдом", сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного представителя ведомства. "Представитель датской военной разведывательной службы заявил Financial Times, что она (служба - ред.) предполагает, что у Китая есть "долгосрочные военно-стратегические интересы" в Арктике и что (Пекин - ред.), возможно, пытается закрепить свое присутствие там, например, с помощью стратегических ракетных подводных лодок подо льдом", - пишет издание. По утверждению представителя датского ведомства, Китай стремится получить возможность действовать скрытно под арктическим льдом и якобы "нацелиться" на ядерное оружие в Европе и США. Кроме того, как утверждает газета, ранее озвучивались подозрения в том, что некоторые сотрудники китайской исследовательской станции на норвежском Шпицбергене имеют связи с военной компанией и якобы собирают данные для изучения технологии наведения ракет. Подозрения также звучали в отношении исследовательской лаборатории китайцев в Исландии, которая, как утверждалось, вероятно, проводит "исследования двойного назначения" на территории НАТО. В декабре 2024 года датская разведслужба прогнозировала возможную эскалацию в Арктике из-за якобы действий России в этом регионе. В Дании ожидали, что Россия может "неохотно предоставлять" Китаю доступ к региону, чем Пекин будет якобы пользоваться для усиления своей позиции в Арктике и воплощения планов по военному присутствию в регионе. В МИД РФ ранее заявляли РИА Новости, что отношения российской и китайской сторон носят мирный характер и не направлены против кого-либо в Арктике. В ведомстве отмечали также, что Россия открыта для конструктивного взаимодействия в Арктике, в том числе в использовании Северного морского пути.

https://1prime.ru/20250301/svo-855379473.html

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арктика, дания, китай