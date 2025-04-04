https://1prime.ru/20250404/delegatsiya-856381340.html

WP: делегация США не сравнится с "матерыми" российскими дипломатами

WP: делегация США не сравнится с "матерыми" российскими дипломатами - 04.04.2025, ПРАЙМ

WP: делегация США не сравнится с "матерыми" российскими дипломатами

Делегация США на переговорах с РФ в Эр-Рияде не сравнится с российской, состоящей из "матерых" и опытных дипломатов, пишет американская газета Washington Post,... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T12:07+0300

2025-04-04T12:07+0300

2025-04-04T12:08+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Делегация США на переговорах с РФ в Эр-Рияде не сравнится с российской, состоящей из "матерых" и опытных дипломатов, пишет американская газета Washington Post, приводя мнения аналитиков. "Американских переговорщиков по Украине затмили российские, говорят аналитики... Критики утверждают, что американская переговорная команда не идет в сравнение с матерыми бывшими советскими чиновниками с опытом в переговорах в десятки лет и знанием Украины", - пишет издание. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней.

https://1prime.ru/20250404/razgovor-856375564.html

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