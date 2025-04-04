https://1prime.ru/20250404/dividendy-856395755.html

Набсовет Мосбиржи рекомендовал дивиденды за 2024 год

Набсовет Мосбиржи рекомендовал дивиденды за 2024 год - 04.04.2025, ПРАЙМ

Набсовет Мосбиржи рекомендовал дивиденды за 2024 год

Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год в размере 26,11 рубля на акцию, сообщила торговая площадка. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T17:14+0300

2025-04-04T17:14+0300

2025-04-04T17:14+0300

экономика

рынки

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_4e7ad0a643b277d95aecd48cf63b97ca.jpg

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год в размере 26,11 рубля на акцию, сообщила торговая площадка. "Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал годовому общему собранию акционеров (ГОСА) утвердить выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 26,11 рубля на одну акцию", - говорится в сообщении. На выплату дивидендов рекомендуется направить 59,4 миллиарда рублей, что составляет 75% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2024 год. Вопрос о распределении прибыли по итогам 2024 года будет вынесен на рассмотрение годового собрания акционеров, дата проведения которого будет утверждена позднее. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в 2024 году выросла на 30,4% и составила 79,247 миллиарда рублей. Согласно дивидендной политике, принятой осенью 2023 года, минимальный уровень дивидендных выплат по итогам года составляет 50% чистой прибыли группы по МСФО. Размер выплаченных дивидендов по итогам 2023 года составлял 39,5 миллиарда рублей, что соответствовало 65% чистой прибыли.

https://1prime.ru/20250404/mosbirzha-856388151.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мосбиржа