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Набсовет Мосбиржи рекомендовал дивиденды за 2024 год
Набсовет Мосбиржи рекомендовал дивиденды за 2024 год - 04.04.2025, ПРАЙМ
Набсовет Мосбиржи рекомендовал дивиденды за 2024 год
Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год в размере 26,11 рубля на акцию, сообщила торговая площадка. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T17:14+0300
2025-04-04T17:14+0300
2025-04-04T17:14+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год в размере 26,11 рубля на акцию, сообщила торговая площадка. "Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал годовому общему собранию акционеров (ГОСА) утвердить выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 26,11 рубля на одну акцию", - говорится в сообщении. На выплату дивидендов рекомендуется направить 59,4 миллиарда рублей, что составляет 75% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2024 год. Вопрос о распределении прибыли по итогам 2024 года будет вынесен на рассмотрение годового собрания акционеров, дата проведения которого будет утверждена позднее. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в 2024 году выросла на 30,4% и составила 79,247 миллиарда рублей. Согласно дивидендной политике, принятой осенью 2023 года, минимальный уровень дивидендных выплат по итогам года составляет 50% чистой прибыли группы по МСФО. Размер выплаченных дивидендов по итогам 2023 года составлял 39,5 миллиарда рублей, что соответствовало 65% чистой прибыли.
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рынки, мосбиржа
Экономика, Рынки, Мосбиржа
Набсовет Мосбиржи рекомендовал дивиденды за 2024 год
Набсовет Мосбиржи рекомендовал дивиденды за 2024 год в 26,11 рубля на акцию
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год в размере 26,11 рубля на акцию, сообщила торговая площадка.
"Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал годовому общему собранию акционеров (ГОСА) утвердить выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 26,11 рубля на одну акцию", - говорится в сообщении.
На выплату дивидендов рекомендуется направить 59,4 миллиарда рублей, что составляет 75% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2024 год. Вопрос о распределении прибыли по итогам 2024 года будет вынесен на рассмотрение годового собрания акционеров, дата проведения которого будет утверждена позднее.
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в 2024 году выросла на 30,4% и составила 79,247 миллиарда рублей.
Согласно дивидендной политике, принятой осенью 2023 года, минимальный уровень дивидендных выплат по итогам года составляет 50% чистой прибыли группы по МСФО. Размер выплаченных дивидендов по итогам 2023 года составлял 39,5 миллиарда рублей, что соответствовало 65% чистой прибыли.
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов