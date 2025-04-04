https://1prime.ru/20250404/dmitriev-856366596.html
Дмитриев оценил ход диалога между Россией и США
Дмитриев оценил ход диалога между Россией и США - 04.04.2025, ПРАЙМ
Дмитриев оценил ход диалога между Россией и США
Россия и США за последние два дня сделали три шага вперед, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T00:00+0300
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Россия и США за последние два дня сделали три шага вперед, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Да, безусловно. Я бы сказал, что мы сегодня сделали и вчера три шага вперед по большому количеству вопросов", - сообщил он журналистам в Вашингтоне. Дмитриев добавил, что в рамках встреч в Вашингтоне обсуждал большое количество вопросов, направленных на восстановление отношений между странами.По его словам, разногласия в позициях Вашингтона и Москвы существуют, но решаются на переговорах."Есть разногласия по различным пунктам, есть процесс, есть диалог, который, в нашем понимании, поможет эти разногласия преодолеть", - сказал Дмитриев.Дмитриев также заявил, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом слышит позицию РФ и нацелена на решение всех вопросов двухсторонних отношений."Администрация президента Трампа и ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений", - сказал Дмитриев.Он добавил, что нынешний Белый дом "слышит позицию России по многим вопросам", в отличие от прошлого руководства Штатов во главе с Джо Байденом.Также глава РФПИ заявил, что провел в Вашингтоне встречи, направленные на решение проблем в отношениях РФ и США, по его словам, есть страны, которые хотят этой работе помешать."Мы видим, что очень большое количество игроков, разные страны пытаются сорвать этот диалог и восстановление российско-американских отношений, пытаются помешать решению тех вопросов, которые надо решать", - сказал Дмитриев.По его словам, последние два дня по поручению президента РФ Владимира Путина он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации Трампа."Одна из главных тем - восстановление российско-американских отношений, того диалога, который был остановлен и прерван при администрации (экс-президента США - ред.) Джо Байдена", - сказал Дмитриев.
https://1prime.ru/20250403/dmitriev-856366471.html
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россия, сша, кирилл дмитриев, рфпи
РОССИЯ, США, Кирилл Дмитриев, РФПИ
ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Россия и США за последние два дня сделали три шага вперед, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Да, безусловно. Я бы сказал, что мы сегодня сделали и вчера три шага вперед по большому количеству вопросов", - сообщил он журналистам в Вашингтоне.
Дмитриев добавил, что в рамках встреч в Вашингтоне обсуждал большое количество вопросов, направленных на восстановление отношений между странами.
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По его словам, разногласия в позициях Вашингтона и Москвы существуют, но решаются на переговорах.
"Есть разногласия по различным пунктам, есть процесс, есть диалог, который, в нашем понимании, поможет эти разногласия преодолеть", - сказал Дмитриев.
Дмитриев также заявил, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом слышит позицию РФ и нацелена на решение всех вопросов двухсторонних отношений.
"Администрация президента Трампа и ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений", - сказал Дмитриев.
Он добавил, что нынешний Белый дом "слышит позицию России по многим вопросам", в отличие от прошлого руководства Штатов во главе с Джо Байденом.
Также глава РФПИ заявил, что провел в Вашингтоне встречи, направленные на решение проблем в отношениях РФ и США, по его словам, есть страны, которые хотят этой работе помешать.
"Мы видим, что очень большое количество игроков, разные страны пытаются сорвать этот диалог и восстановление российско-американских отношений, пытаются помешать решению тех вопросов, которые надо решать", - сказал Дмитриев.
По его словам, последние два дня по поручению президента РФ Владимира Путина он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации Трампа.
"Одна из главных тем - восстановление российско-американских отношений, того диалога, который был остановлен и прерван при администрации (экс-президента США - ред.) Джо Байдена", - сказал Дмитриев.