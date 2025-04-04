https://1prime.ru/20250404/dmitriev-856366707.html

Американские компании хотят вернуться в Россию, заявил Дмитриев

Американские компании хотят вернуться в Россию, заявил Дмитриев - 04.04.2025, ПРАЙМ

Американские компании хотят вернуться в Россию, заявил Дмитриев

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T00:01+0300

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экономика

кирилл дмитриев

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американские компании хотят вернуться в РФ. "Мы видим большое желание американских компаний возвращаться в Россию", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне. По его словам, американские компании "хотят занять те ниши, из которых ушли европейские". Дмитриев при этом подчеркнул, что в случае такого возвращения приоритет будет отдаваться российским компаниям.

https://1prime.ru/20250404/dmitriev-856366596.html

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кирилл дмитриев, россия, сша