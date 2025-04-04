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Американские компании хотят вернуться в Россию, заявил Дмитриев - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250404/dmitriev-856366707.html
Американские компании хотят вернуться в Россию, заявил Дмитриев
Американские компании хотят вернуться в Россию, заявил Дмитриев - 04.04.2025, ПРАЙМ
Американские компании хотят вернуться в Россию, заявил Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T00:01+0300
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экономика
кирилл дмитриев
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американские компании хотят вернуться в РФ. "Мы видим большое желание американских компаний возвращаться в Россию", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне. По его словам, американские компании "хотят занять те ниши, из которых ушли европейские". Дмитриев при этом подчеркнул, что в случае такого возвращения приоритет будет отдаваться российским компаниям.
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кирилл дмитриев, россия, сша
Экономика, Кирилл Дмитриев, РОССИЯ, США
00:01 04.04.2025
 
Американские компании хотят вернуться в Россию, заявил Дмитриев

Дмитриев: американские компании хотят вернуться в Россию

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американские компании хотят вернуться в РФ.
"Мы видим большое желание американских компаний возвращаться в Россию", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне.
По его словам, американские компании "хотят занять те ниши, из которых ушли европейские". Дмитриев при этом подчеркнул, что в случае такого возвращения приоритет будет отдаваться российским компаниям.
#Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
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ЭкономикаКирилл ДмитриевРОССИЯСША
 
 
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