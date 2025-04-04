https://1prime.ru/20250404/dmitriev-856366916.html

Дмитриев назвал темы, которые обсуждал с администрацией Трампа

Дмитриев назвал темы, которые обсуждал с администрацией Трампа - 04.04.2025, ПРАЙМ

Дмитриев назвал темы, которые обсуждал с администрацией Трампа

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждал с... | 04.04.2025, ПРАЙМ

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2025-04-04T00:04+0300

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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждал с представителями администрации Трампа сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам. "Мы обсуждали также возможное взаимодействие в Арктике, редкоземельных металлах, в различных других секторах, где мы можем строить созидательные позитивные отношения", - сообщил он журналистам в Вашингтоне. Комментируя возможность новых встреч представителей России и США, Дмитриев отметил, что диалог между сторонами в настоящее время продолжается.

https://1prime.ru/20250404/dmitriev-856366707.html

арктика

рф

сша

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рфпи, кирилл дмитриев, мировая экономика, арктика, рф, сша