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"Никаких сомнений". Дмитриев высказался о Трампе после переговоров в США

"Никаких сомнений". Дмитриев высказался о Трампе после переговоров в США - 04.04.2025, ПРАЙМ

"Никаких сомнений". Дмитриев высказался о Трампе после переговоров в США

Администрация президента США Дональда Трампа предотвратила Третью мировую войну и достигла значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T10:16+0300

2025-04-04T10:16+0300

2025-04-04T10:16+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа предотвратила Третью мировую войну и достигла значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил в беседе с Fox News представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже достигла существенного прогресса по вопросу украинского урегулирования", — отметил он.По информации CNN и Washington Post, Дмитриев встретился со специальным представителем США Стивом Уиткоффом для переговоров по укреплению отношений между Россией и США и урегулированию украинского конфликта.

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