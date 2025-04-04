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"Никаких сомнений". Дмитриев высказался о Трампе после переговоров в США - 04.04.2025, ПРАЙМ
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"Никаких сомнений". Дмитриев высказался о Трампе после переговоров в США
"Никаких сомнений". Дмитриев высказался о Трампе после переговоров в США - 04.04.2025, ПРАЙМ
"Никаких сомнений". Дмитриев высказался о Трампе после переговоров в США
Администрация президента США Дональда Трампа предотвратила Третью мировую войну и достигла значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T10:16+0300
2025-04-04T10:16+0300
политика
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа предотвратила Третью мировую войну и достигла значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил в беседе с Fox News представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже достигла существенного прогресса по вопросу украинского урегулирования", — отметил он.По информации CNN и Washington Post, Дмитриев встретился со специальным представителем США Стивом Уиткоффом для переговоров по укреплению отношений между Россией и США и урегулированию украинского конфликта.
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россия, сша, рфпи
Политика, РОССИЯ, США, РФПИ
10:16 04.04.2025
 
"Никаких сомнений". Дмитриев высказался о Трампе после переговоров в США

Дмитриев: администрация Трампа предотвратила начало третьей мировой войны

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Генеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ 2015
%Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ 2015 - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа предотвратила Третью мировую войну и достигла значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил в беседе с Fox News представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже достигла существенного прогресса по вопросу украинского урегулирования", — отметил он.
По информации CNN и Washington Post, Дмитриев встретился со специальным представителем США Стивом Уиткоффом для переговоров по укреплению отношений между Россией и США и урегулированию украинского конфликта.
#Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Дмитриев назвал темы, которые обсуждал с администрацией Трампа
00:04
 
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