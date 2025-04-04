https://1prime.ru/20250404/dmitriev-856376511.html
"Никаких сомнений". Дмитриев высказался о Трампе после переговоров в США
"Никаких сомнений". Дмитриев высказался о Трампе после переговоров в США - 04.04.2025, ПРАЙМ
"Никаких сомнений". Дмитриев высказался о Трампе после переговоров в США
Администрация президента США Дональда Трампа предотвратила Третью мировую войну и достигла значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T10:16+0300
2025-04-04T10:16+0300
2025-04-04T10:16+0300
политика
россия
сша
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/82340/52/823405270_0:0:2619:1473_1920x0_80_0_0_c0330143d5627c84102cd6d329d2b6bf.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа предотвратила Третью мировую войну и достигла значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил в беседе с Fox News представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже достигла существенного прогресса по вопросу украинского урегулирования", — отметил он.По информации CNN и Washington Post, Дмитриев встретился со специальным представителем США Стивом Уиткоффом для переговоров по укреплению отношений между Россией и США и урегулированию украинского конфликта.
https://1prime.ru/20250404/dmitriev-856366916.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82340/52/823405270_0:0:2619:1965_1920x0_80_0_0_1ba6adf8a391d118d4828c4c461982e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, рфпи
Политика, РОССИЯ, США, РФПИ
"Никаких сомнений". Дмитриев высказался о Трампе после переговоров в США
Дмитриев: администрация Трампа предотвратила начало третьей мировой войны
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ.
Администрация президента США Дональда Трампа предотвратила Третью мировую войну и достигла значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил в беседе с Fox News
представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже достигла существенного прогресса по вопросу украинского урегулирования", — отметил он.
По информации CNN и Washington Post, Дмитриев встретился со специальным представителем США Стивом Уиткоффом для переговоров по укреплению отношений между Россией и США и урегулированию украинского конфликта.
Дмитриев назвал темы, которые обсуждал с администрацией Трампа