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Доллар дешевеет к другим мировым валютам - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250404/dollar-856373139.html
Доллар дешевеет к другим мировым валютам
Доллар дешевеет к другим мировым валютам - 04.04.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к другим мировым валютам
Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T08:48+0300
2025-04-04T08:48+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.39 мск курс евро к доллару рос до 1,1087 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1051 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 145,71 иены со 146,06 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,23%, до 101,72 пункта. "Наступил медвежий рынок доллара, и он значительно усиливается", - цитирует агентство Блумберг директора по стратегии с фиксированным доходом и валютным операциям Amundi Пареша Упадхьяя (Paresh Upadhyaya). Аналитик добавил, что в этом году индекс американской валюты может снизиться на 10% на фоне возможности рецессии в США. В пятницу инвесторы будут оценивать данные по рынку труда в США. Прогнозируется, что безработица в стране в марте осталась на уровне предыдущего месяца в 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 135 тысяч после увеличения на 151 тысячу в феврале.
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рынки, торги
Экономика, Рынки, Торги
08:48 04.04.2025
 
Доллар дешевеет к другим мировым валютам

Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в пятницу утром

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.39 мск курс евро к доллару рос до 1,1087 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1051 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 145,71 иены со 146,06 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,23%, до 101,72 пункта.
"Наступил медвежий рынок доллара, и он значительно усиливается", - цитирует агентство Блумберг директора по стратегии с фиксированным доходом и валютным операциям Amundi Пареша Упадхьяя (Paresh Upadhyaya). Аналитик добавил, что в этом году индекс американской валюты может снизиться на 10% на фоне возможности рецессии в США.
В пятницу инвесторы будут оценивать данные по рынку труда в США. Прогнозируется, что безработица в стране в марте осталась на уровне предыдущего месяца в 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 135 тысяч после увеличения на 151 тысячу в феврале.
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
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