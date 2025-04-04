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Курс доллара начинает восстанавливаться в пятницу после падения в четверг - 04.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250404/dollar-856380599.html
Курс доллара начинает восстанавливаться в пятницу после падения в четверг
Курс доллара начинает восстанавливаться в пятницу после падения в четверг - 04.04.2025, ПРАЙМ
Курс доллара начинает восстанавливаться в пятницу после падения в четверг
Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, частично восстанавливается в пятницу после падения днем ранее, свидетельствуют... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T11:51+0300
2025-04-04T11:52+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, частично восстанавливается в пятницу после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.42 мск курс евро к доллару снижается до 1,0992 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1051 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 146,34 иены со 146,06 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,52%, до 102,48 пункта. В четверг индекс доллара упал на 1,67%, к евро доллар подешевел на 1,75%, к иене - на 2%. В целом на финансовых рынках наблюдался масштабный уход от риска: стоимость нефти снизилась более чем на 6,5%, обвалились фондовые индексы Европы и США. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Инвесторы в пятницу обратили внимание и на макростатистику. Так, объем промышленных заказов в Германии в феврале показал нулевую динамику в месячном выражении при прогнозе роста на 3,5%. При этом промпроизводство Франции в феврале выросло на 0,7% к январю, ожидался рост на 0,3%. Позднее в пятницу рынки ожидают статистику рынка труда США. Аналитики прогнозируют, что безработица в стране в марте осталась на уровне предшествовавшего месяца в 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 135 тысяч после увеличения на 151 тысячу в феврале.
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доллар сша, сша, дональд трамп, европа, рынки, евро, иена, курсы валют
Экономика, Доллар США, США, Дональд Трамп, ЕВРОПА, Рынки, евро, иена, Курсы валют
11:51 04.04.2025 (обновлено: 11:52 04.04.2025)
 
Курс доллара начинает восстанавливаться в пятницу после падения в четверг

Стоимость доллара к мировым валютам частично восстанавливается после падения

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, частично восстанавливается в пятницу после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.42 мск курс евро к доллару снижается до 1,0992 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1051 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 146,34 иены со 146,06 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,52%, до 102,48 пункта.
В четверг индекс доллара упал на 1,67%, к евро доллар подешевел на 1,75%, к иене - на 2%. В целом на финансовых рынках наблюдался масштабный уход от риска: стоимость нефти снизилась более чем на 6,5%, обвалились фондовые индексы Европы и США.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Инвесторы в пятницу обратили внимание и на макростатистику. Так, объем промышленных заказов в Германии в феврале показал нулевую динамику в месячном выражении при прогнозе роста на 3,5%. При этом промпроизводство Франции в феврале выросло на 0,7% к январю, ожидался рост на 0,3%.
Позднее в пятницу рынки ожидают статистику рынка труда США. Аналитики прогнозируют, что безработица в стране в марте осталась на уровне предшествовавшего месяца в 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 135 тысяч после увеличения на 151 тысячу в феврале.
% Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению
11:41
 
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