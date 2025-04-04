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Курс доллара перешел к росту к евро после выхода данных рынка труда США

Курс доллара перешел к росту к евро после выхода данных рынка труда США - 04.04.2025, ПРАЙМ

Курс доллара перешел к росту к евро после выхода данных рынка труда США

Стоимость доллара по отношению к евро перешла к росту в пятницу после публикации статистики занятости в США, свидетельствуют данные торгов. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T17:30+0300

2025-04-04T17:30+0300

2025-04-04T17:30+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к евро перешла к росту в пятницу после публикации статистики занятости в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.20 мск курс евро к доллару снижается до 1,1006 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1051 доллара за евро, до выхода статистики европейская валюта дорожала. Курс доллара к иене в то же время опускается до 145,46 иены со 146,06 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,47%, до 102,43 пункта. В пятницу трейдеры оценивают данные занятости в США. Безработица в стране неожиданно выросла в марте - до 4,2% с уровня февраля в 4,1%. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 228 тысяч при прогнозе в 135 тысяч. Курс доллара начинает восстанавливаться после падения в четверг. Днем ранее американская валюта подешевела к евро на 1,8%, к иене - на 2%, а индекс доллара упал на 1,7%, чему способствовала реакция на действия американского президента. С начала недели же стоимость евро поднялась к доллару на 1,6%, иены - на 2,8%. Индекс доллара же опустился на 1,5%. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

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доллар, евро, курсы валют, рынки, сша, дональд трамп