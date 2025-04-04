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В ГД внесён проект о скидке для некоторых штрафов в экономической сфере

В ГД внесён проект о скидке для некоторых штрафов в экономической сфере - 04.04.2025, ПРАЙМ

В ГД внесён проект о скидке для некоторых штрафов в экономической сфере

В Госдуму внесён законопроект, предоставляющий возможность, в случае уплаты в срок, получить скидку в размере 50% административного штрафа за нарушения... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T12:22+0300

2025-04-04T12:22+0300

2025-04-04T12:22+0300

россия

госдума

финансы

штрафы

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесён законопроект, предоставляющий возможность, в случае уплаты в срок, получить скидку в размере 50% административного штрафа за нарушения требований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, выявленных в ходе прокурорской проверки, сообщил глава комитета Государственной Думы по безопасности Василий Пискарев. "Вместе с коллегами внес в Государственную Думу законопроект, разработанный с учётом мнения Конституционного суда РФ. Он устраняет правовой пробел и предоставляет возможность, в случае уплаты в срок, получить скидку в размере 50% административного штрафа. Речь идет о штрафах за нарушения требований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, выявленных в ходе прокурорской проверки", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что льгота будет действовать вне зависимости от того, наложены штрафы по представлению прокуратуры, иными госорганами или органами местного самоуправления.

https://1prime.ru/20250402/gosduma-856305648.html

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россия, госдума, финансы, штрафы