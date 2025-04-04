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В ГД внесён проект о скидке для некоторых штрафов в экономической сфере - 04.04.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесён проект о скидке для некоторых штрафов в экономической сфере
В ГД внесён проект о скидке для некоторых штрафов в экономической сфере - 04.04.2025, ПРАЙМ
В ГД внесён проект о скидке для некоторых штрафов в экономической сфере
В Госдуму внесён законопроект, предоставляющий возможность, в случае уплаты в срок, получить скидку в размере 50% административного штрафа за нарушения... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T12:22+0300
2025-04-04T12:22+0300
россия
госдума
финансы
штрафы
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесён законопроект, предоставляющий возможность, в случае уплаты в срок, получить скидку в размере 50% административного штрафа за нарушения требований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, выявленных в ходе прокурорской проверки, сообщил глава комитета Государственной Думы по безопасности Василий Пискарев. "Вместе с коллегами внес в Государственную Думу законопроект, разработанный с учётом мнения Конституционного суда РФ. Он устраняет правовой пробел и предоставляет возможность, в случае уплаты в срок, получить скидку в размере 50% административного штрафа. Речь идет о штрафах за нарушения требований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, выявленных в ходе прокурорской проверки", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что льгота будет действовать вне зависимости от того, наложены штрафы по представлению прокуратуры, иными госорганами или органами местного самоуправления.
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россия, госдума, финансы, штрафы
РОССИЯ, Госдума, Финансы, штрафы
12:22 04.04.2025
 
В ГД внесён проект о скидке для некоторых штрафов в экономической сфере

В ГД внесен проект предоставляющий скидку 50% для некоторых экономических штрафов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесён законопроект, предоставляющий возможность, в случае уплаты в срок, получить скидку в размере 50% административного штрафа за нарушения требований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, выявленных в ходе прокурорской проверки, сообщил глава комитета Государственной Думы по безопасности Василий Пискарев.
"Вместе с коллегами внес в Государственную Думу законопроект, разработанный с учётом мнения Конституционного суда РФ. Он устраняет правовой пробел и предоставляет возможность, в случае уплаты в срок, получить скидку в размере 50% административного штрафа. Речь идет о штрафах за нарушения требований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, выявленных в ходе прокурорской проверки", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что льгота будет действовать вне зависимости от того, наложены штрафы по представлению прокуратуры, иными госорганами или органами местного самоуправления.
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