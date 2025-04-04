https://1prime.ru/20250404/duma-856382154.html
В ГД внесён проект о скидке для некоторых штрафов в экономической сфере
В ГД внесён проект о скидке для некоторых штрафов в экономической сфере - 04.04.2025, ПРАЙМ
В ГД внесён проект о скидке для некоторых штрафов в экономической сфере
В Госдуму внесён законопроект, предоставляющий возможность, в случае уплаты в срок, получить скидку в размере 50% административного штрафа за нарушения... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T12:22+0300
2025-04-04T12:22+0300
2025-04-04T12:22+0300
россия
госдума
финансы
штрафы
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/85/838948533_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_0d9d9d86c0b134bf67040188df57ded6.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесён законопроект, предоставляющий возможность, в случае уплаты в срок, получить скидку в размере 50% административного штрафа за нарушения требований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, выявленных в ходе прокурорской проверки, сообщил глава комитета Государственной Думы по безопасности Василий Пискарев. "Вместе с коллегами внес в Государственную Думу законопроект, разработанный с учётом мнения Конституционного суда РФ. Он устраняет правовой пробел и предоставляет возможность, в случае уплаты в срок, получить скидку в размере 50% административного штрафа. Речь идет о штрафах за нарушения требований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, выявленных в ходе прокурорской проверки", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что льгота будет действовать вне зависимости от того, наложены штрафы по представлению прокуратуры, иными госорганами или органами местного самоуправления.
https://1prime.ru/20250402/gosduma-856305648.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/85/838948533_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_b5ccdd1b378294759f60c767b7b0ef88.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума, финансы, штрафы
РОССИЯ, Госдума, Финансы, штрафы
В ГД внесён проект о скидке для некоторых штрафов в экономической сфере
В ГД внесен проект предоставляющий скидку 50% для некоторых экономических штрафов
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесён законопроект, предоставляющий возможность, в случае уплаты в срок, получить скидку в размере 50% административного штрафа за нарушения требований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, выявленных в ходе прокурорской проверки, сообщил глава комитета Государственной Думы по безопасности Василий Пискарев.
"Вместе с коллегами внес в Государственную Думу законопроект, разработанный с учётом мнения Конституционного суда РФ. Он устраняет правовой пробел и предоставляет возможность, в случае уплаты в срок, получить скидку в размере 50% административного штрафа. Речь идет о штрафах за нарушения требований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, выявленных в ходе прокурорской проверки", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что льгота будет действовать вне зависимости от того, наложены штрафы по представлению прокуратуры, иными госорганами или органами местного самоуправления.
В ГД одобрили запрет иноагентам входить в составы управления госкорпораций