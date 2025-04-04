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ГД одобрила запрет мероприятий в местах без антитеррористической защиты
ГД одобрила запрет мероприятий в местах без антитеррористической защиты - 04.04.2025, ПРАЙМ
ГД одобрила запрет мероприятий в местах без антитеррористической защиты
Комитет Госдумы по культуре одобрил поправку к законопроекту о повышении безопасности зрелищных мероприятий, согласно которой запрещается проводить зрелищные... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T15:36+0300
2025-04-04T15:36+0300
2025-04-04T15:41+0300
госдума
законопроект
поправки
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по культуре одобрил поправку к законопроекту о повышении безопасности зрелищных мероприятий, согласно которой запрещается проводить зрелищные мероприятия в местах, которые не соответствуют требованиям антитеррористической защищенности, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Объект и (или) территория, не соответствующие требованиям правил обеспечения безопасности зрелищных мероприятий и требованиям к антитеррористической защищенности объектов и (или) территорий, на которых проводятся зрелищные мероприятия, не могут использоваться для проведения зрелищных мероприятий", - сообщается в документе.Кроме того, комитет ГД одобрил поправку, согласно которой органы внутренних дел и другие ведомства должны получать информацию о зрелищных мероприятиях (тема, место, дата, время, число посетителей, меры безопасности) не позднее чем за 10 дней до их проведения. Комитет также рекомендовал палате парламента принять данный законопроект во втором чтении.Ранее в Госдуму был внесен законопроект, направленный на повышение безопасности зрелищных мероприятий. Согласно проекту, организатор зрелищного мероприятия совместно с собственником, владельцем, пользователем места проведения зрелищного мероприятия должен принимать меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с Основами и правилами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, которые утверждаются правительством Российской Федерации. При этом организатор также определяет условия и порядок проведения зрелищного мероприятия.В документе отмечается, что место проведения зрелищного мероприятия также должно обязательно иметь инфраструктуру и техническое оснащение, необходимые для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.В пояснительной записке авторы законопроекта упоминают теракт в "Крокус сити холл" и обращают внимание на то, что проблема обеспечения безопасности на зрелищных мероприятиях актуальна.
https://1prime.ru/20250404/duma-856382154.html
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госдума, законопроект, поправки
Госдума, законопроект, поправки
ГД одобрила запрет мероприятий в местах без антитеррористической защиты
Комитет ГД одобрил поправку к закону о повышении безопасности зрелищных мероприятий
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по культуре одобрил поправку к законопроекту о повышении безопасности зрелищных мероприятий, согласно которой запрещается проводить зрелищные мероприятия в местах, которые не соответствуют требованиям антитеррористической защищенности, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Объект и (или) территория, не соответствующие требованиям правил обеспечения безопасности зрелищных мероприятий и требованиям к антитеррористической защищенности объектов и (или) территорий, на которых проводятся зрелищные мероприятия, не могут использоваться для проведения зрелищных мероприятий", - сообщается в документе.
Кроме того, комитет ГД одобрил поправку, согласно которой органы внутренних дел и другие ведомства должны получать информацию о зрелищных мероприятиях (тема, место, дата, время, число посетителей, меры безопасности) не позднее чем за 10 дней до их проведения. Комитет также рекомендовал палате парламента принять данный законопроект во втором чтении.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, направленный на повышение безопасности зрелищных мероприятий. Согласно проекту, организатор зрелищного мероприятия совместно с собственником, владельцем, пользователем места проведения зрелищного мероприятия должен принимать меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с Основами и правилами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, которые утверждаются правительством Российской Федерации. При этом организатор также определяет условия и порядок проведения зрелищного мероприятия.
В документе отмечается, что место проведения зрелищного мероприятия также должно обязательно иметь инфраструктуру и техническое оснащение, необходимые для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.
В пояснительной записке авторы законопроекта упоминают теракт в "Крокус сити холл" и обращают внимание на то, что проблема обеспечения безопасности на зрелищных мероприятиях актуальна.
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