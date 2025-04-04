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ГД одобрила запрет мероприятий в местах без антитеррористической защиты

ГД одобрила запрет мероприятий в местах без антитеррористической защиты - 04.04.2025, ПРАЙМ

ГД одобрила запрет мероприятий в местах без антитеррористической защиты

Комитет Госдумы по культуре одобрил поправку к законопроекту о повышении безопасности зрелищных мероприятий, согласно которой запрещается проводить зрелищные... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T15:36+0300

2025-04-04T15:36+0300

2025-04-04T15:41+0300

госдума

законопроект

поправки

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по культуре одобрил поправку к законопроекту о повышении безопасности зрелищных мероприятий, согласно которой запрещается проводить зрелищные мероприятия в местах, которые не соответствуют требованиям антитеррористической защищенности, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Объект и (или) территория, не соответствующие требованиям правил обеспечения безопасности зрелищных мероприятий и требованиям к антитеррористической защищенности объектов и (или) территорий, на которых проводятся зрелищные мероприятия, не могут использоваться для проведения зрелищных мероприятий", - сообщается в документе.Кроме того, комитет ГД одобрил поправку, согласно которой органы внутренних дел и другие ведомства должны получать информацию о зрелищных мероприятиях (тема, место, дата, время, число посетителей, меры безопасности) не позднее чем за 10 дней до их проведения. Комитет также рекомендовал палате парламента принять данный законопроект во втором чтении.Ранее в Госдуму был внесен законопроект, направленный на повышение безопасности зрелищных мероприятий. Согласно проекту, организатор зрелищного мероприятия совместно с собственником, владельцем, пользователем места проведения зрелищного мероприятия должен принимать меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с Основами и правилами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, которые утверждаются правительством Российской Федерации. При этом организатор также определяет условия и порядок проведения зрелищного мероприятия.В документе отмечается, что место проведения зрелищного мероприятия также должно обязательно иметь инфраструктуру и техническое оснащение, необходимые для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.В пояснительной записке авторы законопроекта упоминают теракт в "Крокус сити холл" и обращают внимание на то, что проблема обеспечения безопасности на зрелищных мероприятиях актуальна.

https://1prime.ru/20250404/duma-856382154.html

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госдума, законопроект, поправки