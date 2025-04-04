https://1prime.ru/20250404/ekonomika-856384289.html

Песков оценил прочность российской экономики

Песков оценил прочность российской экономики - 04.04.2025, ПРАЙМ

Песков оценил прочность российской экономики

Экономика России демонстрирует прочность и успешно развивается, но ей придется приложить усилия на фоне постоянных изменений в мире. Об этом заявил официальный... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T13:25+0300

2025-04-04T13:25+0300

2025-04-04T13:25+0300

экономика

россия

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Экономика России демонстрирует прочность и успешно развивается, но ей придется приложить усилия на фоне постоянных изменений в мире. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Она прочна, она имеет высокий запас прочности, но потребуется дополнительные усилия на фоне турбулентности, которая сейчас переживается в мировой экономике", - подчеркнул пресс-секретарь президента.По словам Пескова, благодаря "филигранным действиям нашего правительства и вместе с президентом", сейчас экономика России развивается достаточно успешно.

https://1prime.ru/20250404/poshliny-856383401.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков