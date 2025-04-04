https://1prime.ru/20250404/ekonomika-856384289.html
Песков оценил прочность российской экономики
Песков оценил прочность российской экономики - 04.04.2025, ПРАЙМ
Песков оценил прочность российской экономики
Экономика России демонстрирует прочность и успешно развивается, но ей придется приложить усилия на фоне постоянных изменений в мире. Об этом заявил официальный... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T13:25+0300
2025-04-04T13:25+0300
2025-04-04T13:25+0300
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Экономика России демонстрирует прочность и успешно развивается, но ей придется приложить усилия на фоне постоянных изменений в мире. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Она прочна, она имеет высокий запас прочности, но потребуется дополнительные усилия на фоне турбулентности, которая сейчас переживается в мировой экономике", - подчеркнул пресс-секретарь президента.По словам Пескова, благодаря "филигранным действиям нашего правительства и вместе с президентом", сейчас экономика России развивается достаточно успешно.
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россия, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
Песков оценил прочность российской экономики
Песков: экономика РФ прочна, но потребуются усилия на фоне турбулентности в мире
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Экономика России демонстрирует прочность и успешно развивается, но ей придется приложить усилия на фоне постоянных изменений в мире. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Она прочна, она имеет высокий запас прочности, но потребуется дополнительные усилия на фоне турбулентности, которая сейчас переживается в мировой экономике", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
По словам Пескова, благодаря "филигранным действиям нашего правительства и вместе с президентом", сейчас экономика России развивается достаточно успешно.
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